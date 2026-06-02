Aigües de Reus prolongará la vida útil de la depuradora municipal con una inversión de más de 580.000 euros

La empresa municipal Aigües de Reus ha publicado la licitación de un paquete de obras de reparación, protección y mantenimiento de la obra civil de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cuyo principal objetivo es prolongar la vida útil de la instalación durante un mínimo de 25 años sin necesidad de realizar intervenciones de gran envergadura. El presupuesto de la veintena de actuaciones previstas asciende a 581.643 euros (IVA no incluido).

Las obras que ahora deben ejecutarse derivan del reciente estudio e inspección de todas las estructuras y edificios que conforman la EDAR, con el propósito de localizar y evaluar posibles daños o patologías en la obra civil, así como sus posibles causas. La actual EDAR de Reus entró en servicio a principios de la década de 1980, como sucesora de una de las primeras depuradoras de España, inaugurada en los años treinta del siglo XX. Por ello, algunas partes de la infraestructura presentan ciertas debilidades debido al paso del tiempo y a su uso intensivo.

La inspección realizada, finalizada el pasado mes de diciembre, ha determinado una serie de intervenciones que afectan a distintas estructuras y componentes de la depuradora. Se trata de diversas obras de pequeña y mediana entidad destinadas a la reparación o rehabilitación, principalmente de estructuras y edificios, pero también de equipamientos como escaleras de obra, barandillas y otros elementos.

La vida útil de la EDAR

La inversión se enmarca en el Plan de Reposiciones y Mejoras del sistema de saneamiento de Reus, cuya financiación recae en su mayor parte en la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), como administración hidráulica responsable de las políticas de saneamiento en toda Catalunya y receptora del canon del agua que todos los ciudadanos abonan en su factura.

Las obras tienen como objetivo garantizar en todo momento el correcto funcionamiento de la EDAR y asegurar su vida útil, ya que constituye una pieza fundamental del sistema de saneamiento en alta de la ciudad, integrado por el conjunto de instalaciones destinadas a conducir y tratar las aguas residuales. Forman parte del sistema de saneamiento de Reus la estación depuradora de aguas residuales, las estaciones de bombeo y los colectores en alta.

"La EDAR y todo el sistema de saneamiento requieren un importante mantenimiento, así como una renovación y mejora continuas", explica el concejal responsable del servicio, Daniel Rubio. "Por ello, no podemos bajar la guardia si queremos garantizar que no se produzcan errores ni imprevistos en una infraestructura vital para el día a día de la ciudad y para la protección del medio ambiente. La depuradora nunca se detiene", añade.

Reus cuenta con una depuradora desde antes de la Guerra Civil, después de que el proyecto fuera aprobado en 1935 y las obras comenzaran en 1936. El gran mérito de la depuradora del Molinet, además de haber sido la primera de España y de haberse construido y puesto en funcionamiento durante la guerra, radica en que fue concebida y diseñada para aprovechar todos sus subproductos, con el fin de que el coste de la inversión y de la explotación fuera lo más reducido posible.

Así, el agua depurada se vendía para riego; el lodo orgánico digerido y secado se comercializaba como fertilizante agrícola; y el biogás se suministraba a la fábrica del gas, que lo utilizaba para el alumbrado público y otros usos domésticos e industriales.

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Gracias a ello, la depuradora llegó a generar beneficios de explotación, que pudieron destinarse al mantenimiento de las instalaciones. Esto permitió que permaneciera en funcionamiento hasta la década de 1970, completando todo su ciclo de vida útil. Su buen funcionamiento propició que, a comienzos de los años sesenta, se ampliara su capacidad hasta triplicarla. Finalmente, fue sustituida a finales de la década de 1970 por la actual depuradora de Porpres, también promovida por el Ayuntamiento.