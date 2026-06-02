Adjudicada por 16 millones de euros la seguridad del nuevo cambiador de ancho de Vila-seca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por un importe de 15,84 millones de euros el contrato para la ejecución de las instalaciones de seguridad del nuevo cambiador de ancho de Vila-seca (Tarragonès) y de los nuevos desvíos de la Bifurcación de Vila-seca.

Esta instalación, cuyas obras se licitaron por 25,26 millones de euros, desempeñará un papel importante en el futuro esquema funcional de explotación de la conexión Barcelona-Tarragona-Comunitat Valenciana del Corredor Mediterráneo, al garantizar la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Rodalies hasta Tortosa.

Actualmente, Adif está desarrollando los trabajos para adaptar el tramo Castelló – Nudo de Vila-seca al ancho internacional, actuación que también incluye la implantación de este ancho en el ramal de Tortosa. De acuerdo con el nuevo esquema de explotación, el tramo Castelló - Nudo de Vila-seca pasará a disponer exclusivamente de ancho internacional y, desde este nudo hasta Sant Vicenç de Calders, se prevé la instalación del tercer carril para disponer de ancho mixto.

De este modo, los servicios ferroviarios de la línea R16 con origen en Tortosa circularán en ancho internacional hasta el Nudo de Vila-seca, donde cambiarán a ancho ibérico para proseguir su recorrido hasta Barcelona manteniendo su itinerario actual por la línea de la costa por Tarragona, Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú.

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Por tanto, se garantizará el mantenimiento del servicio que conecta las Terres de l’Ebre con Barcelona, lo que representa un beneficio para los usuarios del ferrocarril asociado al desarrollo del Corredor Mediterráneo que, además de potenciar el transporte de mercancías en esta área tan estratégica, generará ventajas para posicionar el ferrocarril como medio de transporte de referencia para los ciudadanos.