En su ciudad natal
Reus tendrá una réplica de la capilla de la Asunción de Gaudí igual que la que se está construyendo en la Sagrada Família
Será la primera obra del arquitecto en su ciudad natal y tendrá un coste de 10 millones, con aportaciones de empresas, instituciones y de personas a título individual
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Reus tendrá una réplica de la capilla de la Asunción del templo de la Sagrada Família de Barcelona, del arquitecto reusense Antoni Gaudí. El proyecto, cuya ubicación está prevista dar a conocer esta semana, está impulsado por la Fundació Gresol y contará con la aportación económica de varios empresarios locales, valorado en 10 millones de euros. Se trata de la primera obra de Gaudí que se erigirá en su ciudad natal.
La capilla de la Asunción fue dedicada por el genial arquitecto a la Virgen de la Misericordia, patrona de la capital del Baix Camp, por lo que su llegada a la ciudad es más que simbólica, siendo el 2026 el Año Gaudí. Según ha avanzado el Diari de Tarragona, y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, la intención de la Fundació Gresol es iniciar su construcción este mismo año.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta de la Sagrada Familia, que resulta imprescindible porque cederá los planos y los moldes de la capilla que se está construyendo actualmente en uno de los laterales del templo de Barcelona, concretamente en la calle Provença, algo que abaratará los costes. Los promotores del proyecto se han reunido en los últimos meses con la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori y los responsables arquitectónicos de la obra.
Según revela el rotativo local, cuenta con el apoyo del president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; y los arzobispos de Tarragona y de Barcelona, Joan Planellas y Joan Josep Omella, además de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.
La iniciativa será a partir de una empresa con colaboración tanto pública como privada, en una fórmula todavía por definir, según aseguran las fuentes a este medio. De esta forma, el proyecto, valorado en 10 millones de euros, podrá contar con aportaciones de empresas, instituciones y de personas a título individual. El templo, del que todavía no se conoce la ubicación exacta, será un espacio espiritual bendecido por Planellas, además de otro atractivo turístico de Reus.
La primera obra en Reus
Cabe añadir que la capilla ya tenía prevista una réplica, pero no en Catalunya: Gaudí la había proyectado en Rancagua, en Chile, a poca distancia al sur de la capital estatal. La copia en el continente americano era la alternativa a diseñar y construir un nuevo templo, tal como pedía un monje chileno.
La capilla de la Asunción dedicada a la Virgen de la Misericordia será la primera obra de Antoni Gaudí en su ciudad natal. El arquitecto llegó a proyectar la reforma del santuario dedicado a la patrona en la ciudad, obra que no llegó a realizarse, y el diseño de un estandarte de pelegrinos reusenses en Barcelona que se guardaba en dicho santuario, pero que quedó destruido. En Tarragona, la situación no es mucho mejor: la única obra que se mantiene hoy en día es un altar en un colegio católico, actualmente reconstruido.
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