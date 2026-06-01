El Ayuntamiento de Reus refuerza el servicio de limpieza por la llegada del verano

La concejalía de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus y la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Reus Net, ponen en marcha este lunes, 1 de junio, el servicio de refuerzo intensivo de la limpieza de los barrios de la ciudad. El servicio, que recoge los resultados de la experiencia de los últimos años, se activa ahora en verano, cuando las necesidades de limpieza se ven especialmente incrementadas como consecuencia de un uso más intensivo de la vía pública. Este servicio, que inicialmente se había hecho de forma extraordinaria, se estrenó hace dos años con carácter permanente para programar cada verano, gracias a la ampliación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria.

La programación del plan se ha realizado teniendo en cuenta el calendario habitual del servicio de limpieza de la vía pública de la ciudad, de forma que las dos programaciones son complementarias. Se busca así el objetivo que se mejoren de manera notable los niveles de eficacia de la limpieza.

El plan de choque se lleva a cabo en los barrios de más alta densidad de población y con un uso más intensivo de la vía pública. Llega a 20 barrios de la ciudad: Carrilet, Muralla, Mare Molas, Sol i Vista, Gaudí, Mas Iglesias, Montserrat, Carme, Sardana, Fortuny, Horts de Miró, Pastoreta, Monastirs, Immaculada, Juroca, Niloga, Lepant, Mas Pellicer, Mas Abelló y Sant Josep Obrer.

El servicio consta de un equipo humano de 8 personas y un amplio dispositivo de maquinaria con un equipo de hidrolimpiadora con cúpula de limpieza intensiva local por agua, un equipo de barrido dual, un equipo de barrido mecánico de aceras, un equipo de rozado mecánico y un equipo de barrido manual con vehículo auxiliar.

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El concejal de Vía Pública de Reus, Daniel Marcos, afirma: “Adaptamos la limpieza de la ciudad a las necesidades cambiantes a lo largo del año con dispositivos especiales como el plan de choque de verano o los planes de recogida de hojas y de flores, que complementan el servicio ordinario o acciones extraordinarias intensivas como el Plan barrio a barrio. Todo para dar un mejor servicio a la ciudadanía”.