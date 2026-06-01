Detienen a dos hombres por robar joyas con violencia a gente mayor en los barrios de Campclar y Torreforta de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres como presuntos autores de varios robos con violencia e intimidación a personas de edad avanzada este mes de mayo en dos barrios de Tarragona. El pasado martes detuvieron a un individuo de 21 años, a quien se le atribuye la sustracción de un pendiente y un colgante de oro a una mujer mayor en Torreforta por el método de la estirada.

Este lunes, el Grupo de Delincuencia Urbana de los Mossos en Tarragona ha detenido al segundo hombre, de 20 años, que está pendiente de pasar a disposición judicial. Los dos acumulan antecedentes policiales. La investigación continúa abierta para esclarecer si se los puede relacionar con otros robos.

Los Mossos detuvieron el hombre de 21 años el pasado martes como presunto autor de un robo con violencia e intimidación. La detención se produjo alrededor de las siete de la tarde en la calle Riu Llobregat por un hurto cometido el 22 de mayo en la calle Priorat de Torreforta. Según han confirmado fuentes policiales a la ACN, el detenido robó un pendiente y un colgante de oro con violencia a una mujer mayor. Este individuo acumula tres antecedentes policiales.

Según la policía catalana, los dos arrestados abordaban a las víctimas de avanzada edad por "sorpresa" y les tomaban las joyas que llevaban en el cuello, después de un fuerte estirón. Los detenidos actuaron juntos en un caso.

En cuanto al hombre de 20 años, este ha actuado en tres casos en solitario y acumula cinco antecedentes policiales. Se trata de dos robos en Campclar, el primero lo cometió en la calle Riu Algars el 1 de mayo y el otro en la calle Riu Besòs el 20 de mayo. Finalmente, también cometió otro robo en la plaza García Lorca de Torreforta el 26 de mayo.

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Los Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona lo han arrestado este lunes después de estar todo el fin de semana escondido. La detención se ha producido alrededor de las 8.30 horas de esta mañana. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.