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El Port de Tarragona incorpora una nueva grúa para manipular mercancías

La máquina trabajará de forma itinerante en la carga y descarga de mineral de hierro en los muelles de Navarra y de Catalunya

Grúa del puerto

Grúa del puerto / PORT DE TARRAGONA

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Europa Press

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Tarragona
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El Port de Tarragona ha incorporado una nueva grúa para manipular mercancías que permitirá trabajar de forma más eficiente en la operativa de tráficos estratégicos, informa este lunes en un comunicado la Autoritat Portuària de Tarragona.

La ha adquirido la empresa estibadora Euroports Ibérica, que la ha puesto en el muelle Catalunya, y es del modelo Konecranes Gottwald ESP.8B.

La máquina trabajará de forma itinerante en diferentes puntos del enclave, especialmente en la carga y descarga de mineral de hierro en los muelles Navarra y Catalunya, y en operaciones de Project Cargo en el muelle Aragó.

El Port de Tarragona ha destacado la movilidad de la grúa, que tiene 8 ejes y 32 ruedas que permiten un radio de giro de 15,8 metros.

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La cabina está diseñada para ofrecer una visibilidad óptima y tiene sistemas de monitoraje mediante cámaras, aire acondicionado y detección de humo.

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