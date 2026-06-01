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Abren una investigación por dos incendios agrícolas muy próximos en Tarragona

Vilallonga del Camp y el Rourell se vieron afectados por dos incendios este domingo

Uno de los dos incendios que tuvieron lugar este pasado domingo en Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Uno de los dos incendios que tuvieron lugar este pasado domingo en Vilallonga del Camp (Tarragonès). / BOMBERS

EFE

EFE

Tarragona
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El cuerpo de los Agents Rurals de la Generalitat ha abierto una investigación para determinar la causa e identificar a los eventuales causantes de dos incendios agrícolas que han tenido lugar este fin de semana a poca distancia de Tarragona, en los municipios de Vilallonga del Camp (Tarragonès) y el Rourell (Alt Camp).

Los Bombers de la Generalitat fueron alertados este domingo, 31 de mayo, sobre las doce y media del mediodía de un incendio en una zona de vegetación en la zona del Rourell, en el municipio de Vilallonga del Camp, donde trabajaron con ocho dotaciones y un helicóptero. Más tarde, un segundo incendio se originó en una zona agrícola a 1,5 kilómetros de donde había comenzado el primero.

El fuego, que en total ha afectado a una hectárea de terreno, según los agentes rurales, quemó una caseta de madera, vegetación y material diverso en la finca afectada. Los primeros indicios apuntan a una quema de escombros como origen del incendio.

Cuando los bomberos estaban trabajando en este incendio, que ya está estabilizado, fueron alertados a las 13:47 horas de otro fuego a 1,5 kilómetros de distancia. Los bomberos derivaron entonces a este segundo incendio el helicóptero y este domingo por la tarde siguieron trabajando en el mismo con siete dotaciones terrestres.

Los Agents Rurals estiman que este segundo incendio ha quemado hasta el momento 7,9 hectáreas y han abierto una investigación sobre la causa.

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Se da la circunstancia de que en las pasadas semanas se detuvo en la comarca del Baix Camp a un hombre y una mujer como presuntos autores de tres incendios consecutivos y la quema de maquinaria.

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