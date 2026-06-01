Abren una investigación por dos incendios agrícolas muy próximos en Tarragona

El cuerpo de los Agents Rurals de la Generalitat ha abierto una investigación para determinar la causa e identificar a los eventuales causantes de dos incendios agrícolas que han tenido lugar este fin de semana a poca distancia de Tarragona, en los municipios de Vilallonga del Camp (Tarragonès) y el Rourell (Alt Camp).

Los Bombers de la Generalitat fueron alertados este domingo, 31 de mayo, sobre las doce y media del mediodía de un incendio en una zona de vegetación en la zona del Rourell, en el municipio de Vilallonga del Camp, donde trabajaron con ocho dotaciones y un helicóptero. Más tarde, un segundo incendio se originó en una zona agrícola a 1,5 kilómetros de donde había comenzado el primero.

El fuego, que en total ha afectado a una hectárea de terreno, según los agentes rurales, quemó una caseta de madera, vegetación y material diverso en la finca afectada. Los primeros indicios apuntan a una quema de escombros como origen del incendio.

Cuando los bomberos estaban trabajando en este incendio, que ya está estabilizado, fueron alertados a las 13:47 horas de otro fuego a 1,5 kilómetros de distancia. Los bomberos derivaron entonces a este segundo incendio el helicóptero y este domingo por la tarde siguieron trabajando en el mismo con siete dotaciones terrestres.

Los Agents Rurals estiman que este segundo incendio ha quemado hasta el momento 7,9 hectáreas y han abierto una investigación sobre la causa.

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Se da la circunstancia de que en las pasadas semanas se detuvo en la comarca del Baix Camp a un hombre y una mujer como presuntos autores de tres incendios consecutivos y la quema de maquinaria.