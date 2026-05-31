Jóvenes de Tarragona, en la 'fila cero' del acto del Papa en Barcelona: "Puede que nos haga replantearnos muchas cosas"

Nervios enardecidos, muchas ganas y un poco de escepticismo. Así viven los días previos a la visita del Papa León XIV algunos adolescentes de Tarragona que verán, de cerca y con sus propios ojos, al mismo pontífice. No saben si podrán saludarlo personalmente pero el solo hecho de tener un puesto confirmado en el acto en el Estadi Olímpic Lluís Companys del 9 de junio ya es motivo de excitación: "Poder ver el Papa, esto no ocurre cada día, será una experiencia única y nosotros tendremos esa suerte", explican.

Son cerca de veinte jóvenes, todos de entre 12 y 16 años, que serán los privilegiados que se ubicarán en el césped del estadio durante la vigilia de oración, por lo que serán de los más cercanos al Papa. No es suerte: es el premio a las actividades de voluntarios promovidas por el Arzobispado de Tarragona dentro de la delegación de Jóvenes, lo que les ha permitido 'saltarse' la cola virtual de las entradas al acto en Montjuïc. En un encuentro en el Balcó del Mediterrani, los adolescentes demuestran tener claras muchas cosas, empezando por sus creencias religiosas.

Los pocos privilegiados

Nollver Hernández, Milla Nassikanova, Aina Torrents y Roi Bonet son cuatro de los afortunados que presenciarán la oración desde la primera fila. Tienen 15 y 16 años y, primero, choca que no se definen como católicos: una de ellas es cristiana ortodoxa por su familia, y los otros, agnósticos: "No llego a tener fe, pero tampoco tengo razones para decir que Dios no existe; no quiero cerrarme a la posibilidad de que exista alguien que lo controle todo", resume Hernández.

La distancia religiosa, sin embargo, no les impide darse cuenta de la oportunidad histórica de participar en el acto con el Papa. "¿Que venga el hombre más poderoso de la Iglesia católica? ¡Es inesperado! Poderlo ver es una recompensa por las buenas acciones", afirman Torrents y Bonet. En Montjuïc se encontrarán, literalmente, rodeados de miles de creyentes y aseguran que lo vivirán "por aquellos que no podrán estar presentes". Incluso se muestran abiertos de corazón y de mente por la presencia del Papa o el acto litúrgico: "Puede que nos haga replantearnos muchas cosas, ¿por qué no?". Cambios acerca, sugieren, de su agnosticismo.

Su presencia en el césped del Estadi Olímpic, cerca del pontífice, como avanzó EL PERIÓDICO, coincidirá con la de otros jóvenes de los otros obispados catalanes, y, en el caso de la delegación tarraconense, responde al voluntariado que protagonizaron estos adolescentes en una jornada del Aplec Diocesà. Allí, con más de 400 personas, Aina, Roi, Milla, Nollver y sus compañeros colaboraron desinteresadamente en la organización, acompañando asistentes y hasta cuidando la guardería. La visita del Papa es "la recompensa que se merecían", revela la hermana Isabel Górriz, de la delegación de Jóvenes del Arzobispado.

En cuanto al santo Padre, los jóvenes se muestran conscientes de lo que representa y le reconocen el valor de ser el Papa "mejor conectado y adaptado" de la historia a las redes sociales y a internet. Pero también le ponen deberes para acercarse a los adolescentes, algo que se podría convertir en una receta para revertir la desafección cada vez mayor de la juventud con la Iglesia católica. Le definen como "más conservador" que Francisco y le afean su posición "ambigua" sobre los temas de la comunidad LGBTI+.

Jóvenes de Tarragona de entre 12 y 14 años que irán a Montserrat el día 10 de junio. / PAU GRACIÀ

Aplauden como "muy oportuna" su primera encíclica, publicada este mismo mes sobre la inteligencia artificial, algo que pueden hacer, aseguran, a pesar de no habérsela leído: "El Papa no puede ignorar aquello que no le interesa, su opinión va mucho más allá de la iglesia y se tiene muy en cuenta por todo el mundo". Todo esto será lo que le dirán al pontífice en Barcelona, de tener una mínima oportunidad y siempre y cuando el estricto protocolo vaticano lo permita.

Oración en Montserrat

Junto a ellos, al acto en Montjuïc participarán también otros 300 tarraconenses con entradas, ya en las graderías, con autobuses organizados por el Arzobispado. Y al día siguiente, 10 de junio, la delegación de Jóvenes ha organizado otra excursión aprovechando la visita del Papa, aunque será en Montserrat y con adolescentes de entre 12 y 14 años. Entre ellos, Leo, Èric, Jana, Iker y Aina podrán rezar el Rosario, en comunión, en la plaza ante el monasterio de la Moreneta, algo que prevén que será una experiencia "muy bonita".

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Todos aprovechan su juventud para esperar, quizá en un futuro no muy lejano, que un Papa vuelva a pisar tierras catalanas: "Seguro que volverá, pero no sabemos si podremos estar presentes. Hay que aprovecharlo al máximo", concluyen.