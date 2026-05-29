Los municipios de Tarragona ajustan sus proyectos para tener más éxito en la segunda convocatoria del Pla de Barris

El Camp de Tarragona se reactiva para la llegada de varios millones de euros en la segunda convocatoria de la ley de barrios anunciada por la Generalitat. Después de un 2025 con la primera oleada del Pla de Barris del president Salvador Illa, que dejó en la demarcación más de 65 millones de euros, ahora varios municipios camptarraconenses se toman la segunda edición como una reválida y prevén presentarse con sendos proyectos. Algunos de ellos, por primera vez, ya que en la anterior convocatoria no llegaron a tiempo, y otros, modificando los pliegos de las condiciones para tener más prosibilidades de éxito.

Grandes ciudades como Valls, El Vendrell y Cambrils se quedaron a las puertas de conseguir la aportación económica en diciembre de 2025, y ahora vuelven con más fuerza con proyectos revisados y reforzando el aspecto social de las actuaciones. También lo harán Mont-roig del Camp, L'Espluga de Francolí y Vila-rodona. En cambio, ayuntamientos como los de Vila-seca y Torredembarra confirman que concurrirán por primera vez con proyectos que ya están en marcha, y Salou lo deja para una tercera convocatoria.

La Generalitat de Catalunya destinará, a esta segunda ley de barrios, 200 millones de euros, que podrían llegar a ser el doble si se aprueban los presupuestos en el Parlament. Se garantizará que estén representadas todas las veguerías catalanas. La intención de esta financiación extra es la misma que el año pasado: la dignificación de los barrios más vulnerables de Catalunya con acciones que tengan un impacto directo en la ciudadanía, con la rehabilitación de edificios o la mejora del espacio público. El Pla de Barris forma parte del programa del Executiu de Illa para hacer frente al ascenso del voto a la extrema derecha.

Segunda oportunidad

En el Baix Penedès, El Vendrell se quedó fuera de la primera convocatoria en beneficio de Calafell, que se llevó un proyecto de 20,6 millones, financiado al 50%. Ahora, el alcalde de la capital, Kenneth Martínez, afirma a EL PERIÓDICO que optarán nuevamente: "Estamos revisando el primer proyecto para mejorarlo, estará más bien argumentado y mejor integrado para los objetivos". Martínez señala que en la primera ocasión faltó "solidez" a la candidatura, que consiguió "una buena puntuación pero no suficiente".

Ahora el ayuntamiento está en proceso de revisar el documento que, sin grandes cambios, mantendrá el centro como barrio a mejorar con una inversión total de 25 millones de euros. "Quizá habíamos previsto un exceso de obra dura, ahora ampliaremos los proyectos de cariz social", asegura el alcalde.

Cambrils ya había confirmado su segunda concurrencia al Pla de Barris a finales del año pasado, con un plan de 25 millones para el Eixample Vila y La Pallissa. En estos últimos meses, el consistorio "ha trabajado intensamente para incorporar mejoras técnicas y hacer un proyecto todavía más sólido y alineado con los objetivos de la Generalitat", explica el alcalde Oliver Klein, que se muestra "optimista y con confianza" con las posibilidades de llevarse, esta vez sí, la subvención.

Desde Valls, la alcaldesa Dolors Farré confirma que la ciudad volverá a estar presente en la nueva convocatoria, con un proyecto parecido al del año pasado, centrado en el barrio del Centre Històric y con 25 millones totales. "Presentaremos un buen proyecto, muy trabajado técnicamente y con la participación de entidades y agentes", explica Farré, que se avanza y avisa que, si la Generalitat vuelve a descartar a la capital del Alt Camp, "nosotros no pararemos" para afrontar proyectos que son "una prioridad" para el gobierno local.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa interactivo de los proyectos escogidos.

Entre los municipios del Camp de Tarragona que se volverán a presentar, está también Mont-roig del Camp, que apunta a un proyecto "sin grandes cambios, actualización y mejora de aspectos que puntuaron un poco peor". Entre las que sí lo consiguieron, además de Calafell, están las dos capitales territoriales (Tarragona y Reus), y las dos de las Terres de l'Ebre, (Tortosa y Amposta), que recibirán 65,5 millones de euros de la Generalitat por sus proyectos de transformación de los barrios más degradados.

Más municipios que en la 1a convocatoria

La Generalitat prevé que la segunda convocatoria reciba más peticiones que la primera, debido a que los ayuntamientos tendrán más tiempo para preparar sus planes. Es el caso de Vila-seca, municipio que se verá obligado a agotar el plazo dado por la Generalitat: fuentes del consistorio confirman a este medio que se ha empezado a trabajar técnicamente, aunque todavía está por decidir el barrio agraciado y la aportación económica; y también de Constantí (Tarragonès), con un proceso participativo para configurar un plan que deberá mejorar el barrio del centro.

También en el Tarragonès, el alcalde de Torredembarra, Vale Pino, señala la segunda convocatoria del Pla de Barris como "una oportunidad histórica que nos permitirá afrontar, de forma integral, retos urbanísticos, sociales ambientales y económicos" del municipio y, en concreto, del barrio del Nucli Antic de la Vila, que espera una subvención de 12,5 millones de euros. Se han recogido hasta "300 aportaciones" de vecinos y la voluntad del consistorio es crear "un espacio más habitable, accesible y sostenible".

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Otros municipios, como Salou, apuntan a una tercera convocatoria del Pla de Barris para presentar su proyecto. Desde el ayuntamiento señalan que descartan presentarse a la segunda, como ya hicieron en la primera, "con el objetivo de poder optar a más líneas de financiación y reforzar las posibilidades de conseguir los recursos necesarios".