La multinacional finlandesa Kemira invertirá 40 millones de euros en dos plantas en La Canonja (Tarragona)

La multinacional química finlandesa Kemira invertirá cerca de 40 millones de euros para construir dos nuevas plantas en sus instalaciones de La Canonja (Tarragona), según informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

La empresa, especializada en la elaboración de productos destinados al tratamiento de aguas, construirá la primera planta de reactivación de carbón activo en la península ibérica, una tecnología innovadora para eliminar contaminantes del agua potable; y, por otra parte, impulsará la producción de clorhidrato de aluminio (ACH) para el tratamiento de agua potable en depuradoras.

Kemira invertirá 20 millones en la planta de reactivación de carbón activo, que prevé tener operativa en 2029 y con la que aspira a duplicar su facturación en La Canonja. La reactivación permite regenerar el carbón activo granular o peletizado para que pueda reutilizarse hasta siete veces, fomentando así procesos más sostenibles.

La segunda inversión planteada por la compañía, también de unos 20 millones de euros y que ya se está ejecutando, es la de la planta de producción de ACH, un policloruro de aluminio de alta basicidad que ofrece un rendimiento superior a otras técnicas a la hora de eliminar el color y las partículas del agua que debe tratarse.

Se trata de la primera planta de la multinacional que elaborará este producto en el sur de Europa con la previsión de estar operativa en 2028, y se sumará a la producción que la empresa ya tiene en Estados Unidos y Polonia.

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Kemira está centrada en los mercados europeo y del norte de África y es una de las primeras empresas a escala mundial en soluciones químicas sostenibles para industrias intensivas en agua. Fundada en 1920, cerró 2025 con unos ingresos anuales de 2.800 millones de euros y un equipo global de unos 4.900 trabajadores. La compañía cotiza en el Nasdaq Helsinki.