El juzgado de Tarragona levanta las cautelares que mantenían parada la retirada del monumento franquista de Tortosa

El juzgado contencioso número 2 de Tarragona ha levantado las medidas cautelares que paralizaron la retirada del monumento franquista situado en el río Ebro a su paso por Tortosa. Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de la capital del Baix Ebre, Mar Lleixà (ERC), que ha calificado la decisión como un paso más para desbloquear la situación y proceder a la retirada del monolito. Sin embargo, el desmantelamiento del monumento todavía no puede ser efectiva, ya que se está pendiente de la resolución judicial sobre la validez de la licencia de obras o de la ley catalana que se tiene que aprobar este verano.

La retirada del monumento estaba parada por estas medidas cautelares, que ahora se han levantado, desde el año 2021, cuando el Col·lectiu per a la Reinterpretació del Monument de la Batalla de l'Ebre (COREMBE) consiguió paralizar el procedimiento con recursos contra la licencia de obras y la adjudicación. "Se trata de una muy buena noticia" y de "una cuestión de dignidad, reparación e higiene democrática", ha asegurado Lleixà, el día que se cumplen exactamente 10 años de la consulta popular que se celebró en Tortosa sobre el futuro del monolito.

Un nuevo paso

Poder quitar el monumento del fondo del río Ebro está ahora "más cerca que nunca", según Lleixà, que ha explicado que el levantamiento de las medidas cautelares llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechazara los recursos presentados por entidades de extrema derecha en contra de la licencia de obras para su retirada y de la descatalogación del monumento promovida por el Ayuntamiento eran correctas. Y también llega casi tres meses después de saberse que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación de la Asociación Cultural Despierta España en contra de dicha decisión judicial.

El juzgado contencioso-administrativo número 2 de Tarragona había decidido esperar a que se resolvieran los recursos contra la descatalogación, ya que podían influir en el desenlace del caso. Ahora, el tribunal descarta seguir manteniendo suspendidas las obras, aunque aclara que ni la pérdida de protección patrimonial del monumento ni el conflicto relacionado con la empresa adjudicataria afectan a la validez de la licencia.

Este nuevo impulso al largo proceso acerca de la efigie franquista responde a la petición que presentó la Generalitat de Catalunya el pasado mes de marzo a la justicia para desencallar el procedimiento, y que partía de la carta que la alcaldesa Lleixà había enviado al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El Ayuntamiento de Tortosa se adhirió a esa petición, como ha recordado hoy Lleixà, y ahora el juzgado de Tarragona ha confirmado que el procedimiento puede continuar. Las entidades que se oponen a la retirada tienen cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición a los juzgados, pero eso, explica Lleixà, no frenaría nuevamente la tramitación.

Todavía sin sentencia firme

El levantamiento de las medidas cautelares, sin embargo, no es la última palabra que se espera de la justicia, ya que, de hecho, queda pendiente que el juzgado tarraconense se pronuncie sobre la legalidad o no de la concesión de la licencia de obras que el gobierno local aprobó en febrero de 2021. En este sentido, la alcaldesa de Tortosa señala dos pasos por hacer: por una parte, "prepararse para la reanudación de los trámites judiciales" y para una sentencia firme, con la que "el Govern podrá volver adjudicar las obras e impulsar la retirada del monumento". La Justicia y el Ayuntamiento de Tortosa esperan ahora que la resolución llegue pronto.

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Y en segundo lugar, se tendrá que volver a pedir el permiso de obras al Ayuntamiento, que actuará "con la máxima agilidad": "Han pasado más de cinco años y se tendrá que volver a tramitar todo el procedimiento". Por esto, Lleixà ha rechazado poner fecha a la retirada definitiva y ha vuelto la pelota al tejado de la justicia, pero sí que ha recordado que los trabajos deberán hacerse en los meses de verano, aprovechando el bajo caudal del río Ebro. Una de las opciones que baraja el gobierno de Tortosa es este mes de julio, si ya hay sentencia: Lleixà ha aprovechado para reclamar al Govern que "esté preparado" para ello.