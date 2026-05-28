El gigante chino Cosco elige Tarragona como nodo logístico estratégico en el Mediterráneo con una inversión de 116 millones

Cosco y PTP desembarcan en Tarragona. La naviera china COSCO SHIPPING Lines, la cuarta mayor del mundo en transporte marítimo de mercancías, y la empresa argentina PTP, se han unido para conseguir la explotación de la totalidad del Moll de Andalusia del Port de Tarragona para convertirlo en su puerto de referencia en el mar Mediterráneo. Lo avanzó hace más de un año EL PERIÓDICO y ahora lo han hecho público ambas empresas y el puerto tarraconense.

Esto comportará una inversión de 116 millones de euros en la infraestructura catalana, que tendrá una terminal polivalente con 500.000 metros cuadrados de superficie útil y que podría estar plenamente operativo en 2028, con la creación de hasta 180 puestos de trabajo directos. La adjudicación de la concesión a la unión de los gigantes internacionales la ha aprobado este jueves el Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), lo que hará que el Port pase a "jugar en la primera división" mediterránea.

La noticia se ha presentado este jueves en el Port, en presencia de representantes de Cosco y de PTP, y un día después de la visita de la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, para valorar otro proyecto millonario que tendrá Tarragona como puerto base: en este caso, la inversión de 80 millones de euros para convertirse en 'hub' de la energía eólica marina flotante en el Mediterráneo.

Entre las grandes logísticas de Europa

El acuerdo entre la naviera china Cosco y PTP Iberia, filial española de la argentina PTP Group, supondrá una inversión de 116 millones de euros en el Port de Tarragona. El proyecto contempla la remodelación y explotación del Moll d'Andalusia con el objetivo de convertirlo en un centro logístico estratégico de referencia en el Mediterráneo, lo que permitirá al puerto tarraconense aumentar de forma notable el tráfico de contenedores y reforzar su conexión con los principales mercados interiores y europeos. La infraestructura ferroviaria de La Boella y la futura conexión con el tercer hilo del Corredor Mediterráneo facilitarán el transporte rápido de mercancías hacia el centro de la península Ibérica y distintos puntos de Europa.

Según los responsables del proyecto, este paso situará al Port de Tarragona entre las grandes infraestructuras logísticas europeas en lo que respecta al movimiento de carga. Las actuaciones transformarán la instalación en una terminal multipropósito, lo que significa que dispondrá de una tecnología que le permitirá gestionar contenedores, carga general que viaja sin contenedores y productos sólidos a granel. Una característica que no tiene ningún otro puerto del Mediterráneo peninsular y que la compañía china ha valorado muy positivamente, ya que parte de su flota de buques tiene la capacidad de transportar cualquiera de estas cargas o incluso más de una a la vez, algo poco habitual.

Representantes de Tarragona y el Port con las directivas de las empresas Cosco Shipping y PTP Group, este jueves. / PORT DE TARRAGONA

Además, la terminal intermodal de La Boella será una pieza clave en el desarrollo logístico del proyecto, puesto que permitirá transferir con agilidad las mercancías del transporte marítimo al ferroviario. Fuentes de la APT señalan que la inminente llegada del tercer hilo del Corredor Mediterráneo ha sido determinante para que Cosco Shipping y PTP apostaran por la infraestructura tarraconense. La nueva conexión ferroviaria hará posible que las mercancías salgan directamente hacia Europa sin necesidad de realizar transbordos en Barcelona, como ocurre actualmente, y facilitará la distribución de productos hacia el centro de la península, especialmente en dirección a Zaragoza, donde Cosco ya dispone de una plataforma intermodal, y a Guadalajara-Marchamalo, donde el Port de Tarragona está finalizando una terminal propia.

Cosco Shipping dispondrá de un 51% de la alianza con la división ibérica de PTP, que tendrá el 49% restante. El presidente de la marca china, Zhu Tao, ha explicado que la experiencia de la compañía será clave para la terminal de Tarragona, que será “intermodal, moderna, eficiente, verde y segura”. “Respetaremos siempre la legislación local y las necesidades del mercado, otorgando la máxima importancia a la seguridad, el medio ambiente, la eficiencia operativa y la responsabilidad social corporativa”, ha expuesto. Desde PTP, su director general, Guillermo Misiano, ha puesto en valor que la fortaleza de su compañía es “hacer desarrollos portuarios interconectados que permitan vincular mercados desde diferentes regiones”.

Castellà lo celebra

Estas son las razones por las que Cosco y PTP han escogido el Port de Tarragona para descargar sus mercancías desde Asia y América del Sur para, después, trasladarlas en tren o barco hacia otras destinaciones europeas. La operación estratégica de calibre internacional ha sido definida como "una apuesta para la actividad industrial y logística con visión a largo plazo" por el presidente de la APT, Santiago Castellà.

El nuevo muelle tarraconense dispondrá de 500.000 metros cuadrados, se prevé que esté operativo plenamente en 2028 y que genere, primero, 150 puestos de trabajo, y después, con su entrada en funcionamiento, hasta 180 empleos directos. Su capacidad se estima que será de 680.000 TEUs, que son contenedores de tamaño estándar. A todo esto habrá que sumar, según Castellà, "toda la actividad económica indirecta asociada a los servicios logísticos, la actividad ferroviaria, la operativa aduanera, el transporte y las cadenas industriales portuarias".

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"Esto no va de mover mercancías, va de construir corredores logísticos, de conectar industrias y mercados, de generar oportunidades y de posicionar a Tarragona dentro de los grandes flujos logísticos del mundo", ha valorado el presidente del Port sobre una inversión que hará jugar a la infraestructura tarraconense "en la primera división" mediterránea.