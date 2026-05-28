Vanesa Martín, Lia Kali y Queralt Lahoz, entre las protagonistas del TetaFest 2026 en Tarragona este fin de semana

Este fin de semana vuelve el TetaFest, el festival musical y feminista de Tarragona, que llega ya a su quinta edición. Este viernes y sábado, ocho conciertos llenarán el auditorio y los jardines del Camp de Mart con artistas de primer nivel como Vanesa Martín, Lia Kali y Queralt Lahoz, entre otras, en un festival que se ha consolidado en la escena de la primavera tarraconense. Bajo el lema 'Más voces, más ritmo, más futuro', el festival celebra la trayectoria y continúa apostando por llevar mujeres artistas al escenario pero también detrás de él, en la producción.

La directora artística del festival, Mari Martínez, y la responsable de la sección de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Tarragona, Montse García, explican a EL PERIÓDICO que uno de los objetivos clave del TetaFest es la "visibilización" de las mujeres en el mundo de la música "en todas sus fases: desde voces emergentes a artistas plenamente consolidadas", pero también "transformar imaginarios, generar referentes culturales feministas y reforzar el talento asociativo".

La programación empezará este viernes con la cantante Maria Fort (19:45 horas), Sandra Montfort (20:30 h), Poncelam (21:30 h), Queralt Lahoz (22:30 h) y la cantante barcelonesa Lia Kali (00:00 horas). El segundo y último día del festival contará con los conciertos de Marisa Valle Roso (20:00 horas), el grupo Alosa (21:00 h), que presentará su primer álbum, y Vanesa Martín (22:30 h), una de las artistas más reconocidas del panorama español. Todas las artistas y el programa se pueden consultar en la página web del festival.

Estos conciertos del TetaFest 2026 se celebrarán en el auditorio del Camp de Mart estos días 29 y 30 de mayo, mientras que en los jardines se podrá disfrutar de sesiones de DJ, un concierto de Les Que Faltaband el sábado por la noche y food trucks, todo de acceso libre. La previsión es de una asistencia de miles de personas en las dos noches, en la línea de las otras ediciones del festival.

"Ambicioso, atractivo y de gran calidad"

Poder traer a Tarragona artistas de gran calibre como Queralt Lahoz o Lia Kali sitúa el TetaFest "al mapa de los grandes circuitos culturales con una propuesta coherente con nuestros valores", y demuestra, según las promotoras, que "un festival feminista también puede ser ambicioso, atractivo y de gran calidad artística". En cuanto a las propuestas menos conocidas, destaca el grupo Alosa, que ha saltado recientemente a la fama y participa en el TETA "porque es un espacio para que estas artistas crezcan, conecten con nuevos públicos y encuentren escenarios con sentido".

Entre las novedades de esta edición, el festival estrena el Espai Aliances, un espacio para que entidades y proyectos feministas del territorio se den a conocer. Es una de las dimensiones feministas que quiere impulsar el TETA 2026, además de "dar voz, sensibilización y memoria, el aspecto comunitario y la mirada educativa" dirigida a jóvenes, explican Martínez y García.

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Más allá del escenario, la organización también tiene el objetivo de impulsar las profesionales en la producción, la gestión cultural, los equipos técnicos y los espacios de decisión, donde "históricamente las mujeres han estado poco representadas", y por lo que todavía "es imprescindible insistir y demostrar que es posible hacer cultura de calidad con coherencia y responsabilidad social". Martínez y García valoran que la quinta edición del TETA representa "continuidad y consolidación" y que se reafirma "como un proyecto de ciudad, con una mirada feminista, cultural y comunitaria muy clara".