Sucesos
Detienen cuatro veces en 10 días a dos hermanos por robos con fuerza en Reus
Los dos individuos, de 24 y 33 años, entraron a robar, entre otros lugares, a un centro cívico y a una escuela
Los Mossos d'Esquadra han detenido cuatro veces en 10 días a dos hermanos, de 24 y 33 años, como presuntos autores de robos con fuerza en Reus, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.
Entre los días 15 y 18 de mayo, dos desconocidos accedieron a un centro cívico de la avenida Barcelona tras forzar la cerradura de la puerta principal, y el 24 de mayo volvieron a actuar en un bar de la avenida Zaragoza y en una escuela ubicada en el paseo de la Boca de la Mina.
Los tres casos guardaban similitudes con otro ocurrido el 17 de mayo, en el que una patrulla detuvo 'in fraganti' a los ladrones durante un robo con fuerza en un local de la avenida Doctor Vilaseca, del que intentaron huir con dinero en efectivo, un móvil y productos cosméticos.
Los Mossos constataron que el 'modus operandi', la descripción de los sospechosos y la franja horaria eran los mismos, y que las entradas para cometer los robos iban acompañadas de importantes daños materiales.
Por todo ello, determinaron que los hombres detenidos el 17 de mayo eran los mismos que habían cometido los otros tres hechos delictivos: dos hermanos que en solo 10 días habían sido detenidos hasta en cuatro ocasiones y que acumulan un total de 10 antecedentes policiales.
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