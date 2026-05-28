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Urbanismo

Cambrils convertirá el entorno del Mercat de la Vila en una gran plaza peatonal con una inversión de 620.000 euros

La remodelación contempla una plataforma única, nuevo arbolado y equipamientos urbanos

La provincia de Tarragona suma 35 playas con bandera azul este 2026, una menos que el pasado verano

Inicio de las obras en el Mercat de la Vila de Cambrils, esta semana.

Inicio de las obras en el Mercat de la Vila de Cambrils, esta semana. / AYUNTAMIENTO DE CAMBRILS

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Cambrils
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El Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento de Cambrils ha iniciado esta semana las obras de renovación y mejora del entorno del Mercat de la Vila. El ámbito de actuación es una superficie de más de 1.000 m² que se convertirá en un espacio de plataforma única para peatones, con mobiliario urbano y una gran pérgola. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 6 meses, han sido adjudicados a Obras y Hormigones Blanco SLU por un importe de 623.755 euros.

Concretamente, se actuará en el tramo de 50 metros de la calle Jacint Verdaguer correspondiente a la fachada del mercado y en toda la zona de la placita de la calle Verge del Camí. Dentro del ámbito se instalarán papeleras, bancos, jardineras, bolardos y espacios para aparcar las bicicletas.

Además, se renovará el alumbrado público, se mejorará la red de pluviales, se colocará señalización horizontal y vertical y se instalará un sistema de riego por goteo controlado a través de una central programable.

En cuanto al arbolado, se mantendrán los cuatro plataneros de la plaza, se trasplantarán las magnolias de la calle Jacint Verdaguer y se plantará un nuevo platanero o tipuana para dar sombra a los juegos infantiles. Por otro lado, se instalará una gran pérgola inclinada en la parte central de la calle Jacint Verdaguer.

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El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha afirmado que estas obras, junto con la renovación integral del Mercat y de la avenida Baix Camp, supondrán "un gran revulsivo para esta zona de Cambrils y la convertirán en un nuevo polo de atracción comercial y de ocio para la ciudadanía y los visitantes", que se complementará con el proyecto del Celler de Cambrils y el futuro Pla de Barris.

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