Adolescentes de todos los obispados catalanes se acercarán al Papa con un espacio privilegiado en el césped del Estadi Olímpic

Faltan menos de dos semanas para la visita del Papa León XIV a Barcelona y poco a poco se van desvelando algunos detalles de su viaje. Uno de ellos es acerca del acto que el sumo pontífice protagonizará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el martes 9 de junio, organizado por la promotora de conciertos The Project. Según han revelado a EL PERIÓDICO fuentes del Arzobispado de Tarragona, que participará con centenares de fieles al evento, algunos jóvenes cristianos dispondrán de un espacio en el centro del estadio, por lo que estarán más cerca del Papa durante la liturgia.

La organización ha facilitado varios centenares de entradas a los diferentes obispados de Catalunya, en deferencia por ser el primer viaje de un Papa en tierras catalanas tras cerca de 16 años, y para facilitar la asistencia de fieles de todo el país. De este modo, a pesar de que las entradas al acto se agotaron en tan solo 20 minutos por internet, las divisiones eclesiásticas territoriales han podido reservar algunas localidades. En el caso de Tarragona, según revela Marcel Pallejà, coordinador diocesano de la pastoral y la formación del Arzobispado, son unas 300.

"Algunas de estas entradas serán para jóvenes, que estarán en las graderías del estadio, quizá con sus familias, y otra gente podrá entrar al acto gracias a la repesca de entradas", desarrolla Adelina Murillo, delegada diocesana del Arzobispado de Tarragona para la Juventud, que confirma que se ha reservado una decena de entradas para que algunos jóvenes vean el acto desde un entorno privilegiado, en el centro del Estadi Olímpic. Así lo han hecho, aseguran las mismas fuentes, los demás obispados de Catalunya.

Los jóvenes, mayormente adolescentes de edad comprendida entre los 16 y los 20 años, tendrán reservado un espacio del césped del Lluís Companys, que quedará más cerca de la ubicación, todavía por confirmar, del Papa León XIV. También habrá, aseguran, algunos jóvenes universitarios que no querrán perdérselo. Dado que muchos detalles del acto todavía están por revelar y que la información llega en cuentagotas, Murillo se atreve a vaticinar que estos adolescentes tendrán que estar "de pie para aprovechar mejor el espacio".

La delegada responsable de Juventud señala, sin embargo, que el honor para esos jóvenes y para el resto del público "no será estar arriba en las gradas o abajo en el césped". "Lo que es un privilegio será estar ahí, da igual dónde, participando en un evento histórico", asegura Murillo. Para ella, el valor del acto, previsto como una vigilia de oración con el pontífice, será "poder hacer la plegaria con él y pasar el rato todos juntos".

Sobre la venta de entradas, agotada al poco rato de abrirse de forma digital, Murillo asegura que los jóvenes tuvieron más suerte y consiguieron más localidades: "Fue apoteósico, como en un concierto multitudinario de Rosalía o de Oques Grasses, los jóvenes son muy hábiles en esto y a los adultos nos costó más".

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La delegación tarraconense saldrá poco después de la hora de comer del día 9 de junio, con mínimo 6 autocares para cerca de 350 personas, y volverá de Barcelona pasada la medianoche. El Arzobispado ha organizado la logística para facilitar el viaje a los fieles, explica Pallejà, que asegura que habrá otros que irán por su cuenta. Para el coordinador diocesano, ver al Papa en Barcelona, y hacerlo concretamente a pie de césped del Estado Olímpic, será "un privilegio impactante", y se toma la organización del viaje como "algo muy especial que unirá historia y fe".