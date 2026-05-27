El sindicato de la refinería en Tarragona: "No imaginamos a trabajadores de 65 años subiendo escaleras de gato de 30 metros"

Un centenar de trabajadores, convocados por el Sindicato de Trabajadores del sector del Refino (STR), han bloqueado este miércoles el acceso al complejo industrial de Tarragona. Desde las cuatro de la madrugada han realizado piquetes en el acceso al complejo petroquímico norte de Repsol, por La Pobla de Mafumet (Tarragonès), además de cortes puntuales en Constantí y en el pantalán del Port de Tarragona. La previsión es mantener la protesta hasta la tarde para exigir la jubilación anticipada de los trabajadores de los complejos de refino de Repsol y Asesa en Tarragona. El secretario de Acción Sindical de STR, Toni Carmona, ha advertido de los riesgos de tener trabajadores mayores de 65 años haciendo turnos de 12 horas o «subiendo torres de 30 metros por escaleras de gato».

El sindicato STR, mayoritario en el sector del refino, asegura que un 80% de los trabajadores de Repsol Fuels y Asesa en Tarragona han secundado una jornada de huelga que califican de "histórica", ya que se ha convocado de forma conjunta en "todas las refinerías y centros industriales del sector en España". Unos 20.000 empleados estaban llamados a la movilización para reclamar la jubilación anticipada. La protesta también se ha desarrollado en A Coruña, Cartagena, Muskiz (Bilbao), Puertollano, Castellón, Santa Cruz de Tenerife, La Rábida (Huelva) y San Roque (Cádiz).

"Tarragona es una de las zonas donde más seguimiento ha habido y estamos muy satisfechos", ha destacado Toni Carmona, secretario de Acción Sindical del sindicato. Hasta 300 personas se han concentrado en las puertas del complejo industrial tarraconense desde que comenzó la protesta a las cuatro de la madrugada. La refinería de Repsol cuenta con unos 700 trabajadores y Asesa con alrededor de un centenar más. La prejubilación beneficiaría a "unas 50 o 60 personas" en el complejo de Tarragona. La propuesta del sindicato pasa por reducir el final de la vida laboral hasta los 61 o 62 años.

"No imaginamos a trabajadores mayores de 65 años, que llevan 40 o 45 años trabajando a turnos, teniendo que subir de noche torres de 30 metros por escaleras de gato. No lo vemos viable, es imposible. Igual que el personal de mantenimiento que tenga que estar tres meses trabajando jornadas de 12 horas con 66 años", ha ejemplificado Carmona. "Por dignidad y por justicia, pedimos el coeficiente reductor de jubilación", ha insistido.

Un momento clave

La huelga llega en un contexto de "alta demanda" de combustibles y de "tensión" en los mercados energéticos por la guerra en Oriente Medio, y el refino se considera "clave" para garantizar el abastecimiento. Según STR, con los servicios mínimos fijados por el Ministerio para la Transición Ecológica, la producción se reducirá este miércoles entre un 30% y un 40%. Carmona ha señalado que esperan que esto provoque algún "movimiento por parte de la patronal". "Creemos que querrán hablar con nosotros porque no vamos a parar aquí. Es un día muy importante, histórico, pero solo un día más de nuestra lucha", ha afirmado el secretario de Acción Sindical de STR.

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La patronal aún no dispone de datos oficiales. Según fuentes de la Asociación Estatal de la Industria del Combustible, se respeta el derecho de huelga de los trabajadores del sector del refino y las compañías asociadas "velan por el cumplimiento de los servicios mínimos" establecidos por el Gobierno español. También han trasladado un mensaje de tranquilidad a clientes y consumidores sobre el posible impacto de la huelga en el suministro.