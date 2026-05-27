Energías renovables
Paneque, sobre el proyecto de eólica marina en Catalunya: "Situará al Port de Tarragona al primer nivel de la economía del Mediterráneo"
El proyecto, con una inversión total de 80 millones, convertirá el puerto tarraconense en un centro de fabricación de aerogeneradores
CONTEXTO | El Port de Tarragona recibe 24 millones para convertir el Moll de Balears en un hub de la energía eólica flotante
ENERGÍA | El Port de Tarragona se proyecta como "la mejor ubicación" para la energía eólica flotante en el Mediterráneo
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha puesto en valor la inversión de 24 millones de euros que recibirá el Port de Tarragona para atraer un proyecto de eólica marina flotante y ha destacado que este será primordial para el futuro económico del territorio y de Catalunya. La también portavoz de la Generalitat se ha reunido este miércoles con el presidente del Port, Santiago Castellà, y representantes territoriales, pocas semanas después de saber que la infraestructura tarraconense se convertirá en un 'hub' de esta energía renovable.
Está previsto que el proyecto, que tiene un coste total de 80 millones de euros, se ubique en el Moll de Balears del Port, en una ampliación que ya está en marcha y que debería estar hecha a finales de 2028. En la nueva fábrica de Tarragona se construirán molinos eólicos que serán trasladados hacia el norte para ser instalados frente a las costas de los golfos de Roses (Girona) y de León (Francia).
En la reunión en la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Paneque también ha coincidido con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la directora del Institut Català de l'Energia, Anna Camp. La consellera ha valorado la llegada de la eólica marina como "un proyecto con dimensión de país", que será capital para posicionar al Port de Tarragona "al primer nivel de la economía del Mediterráneo".
Paneque ha defendido que la nueva factoría y la instalación de los aerogeneradores en Roses "reforzará" la capacidad y la independencia de otras energías, en especial ahora que las guerras aumentan el precio de los combustibles, por lo que ha asegurado que el Port se convertirá en "en centro neurálgico" de la economía catalana.
Tarragona, 'hub' de la eólica marina
El presidente de la APT, Santiago Castellà, ha reivindicado haber ganado el concurso al que se presentaban otros puertos españoles, y que el de Tarragona será el único puerto en el Mediterráneo, junto a los de La Coruña y Las Palmas en el Atlántico. Castellà ha señalado la energía eólica marina como "importante para diversificar la economía" de la infraestructura, muy basada en los cereales y la logística, y que la inversión de 24 millones servirá "para dar un impulso definitivo al Moll de Balears", cuya construcción está prevista finalizar en 2028.
Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha hecho hincapié en la "competitividad y la ocupación calificada" que generará la fábrica de aerogeneradores marinos y ha asegurado que propiciará "un cambio de paradigma". "Se asentarán las bases de futuro de todo este territorio; hay que agradecer que sea una cosa tan sumamente transformadora", ha dicho Viñuales.
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