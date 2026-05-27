Josep Pallarès gana las elecciones de la URV de Tarragona con amplia mayoría y será rector seis años más

Las elecciones a rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), celebradas estos últimos días, han dejado un claro ganador: el rector en funciones, Josep Pallarès, ha conseguido el 72,19% de los votos ponderados, por lo que repetirá al frente de la universidad pública de las comarcas de Tarragona. Pallarès ha renovado la confianza que ya consiguió en 2022, y ahora lo ha hecho por seis años, tras un cambio en la legalidad.

En frente, Domènec Puig ha conseguido el 27,81% de los votos y ahora tiende la mano a su contrincante para llevar la universidad "a la excelencia". Las elecciones han registrado una baja participación: solo una de cada cuatro personas llamadas a votar, entre estudiantes, profesorado y PDI, a pesar de que la votación era electrónica.

Rector desde hace 4 años

Pallarès será el rector de la URV hasta 2032 con el apoyo mayoritario de la comunidad universitaria. En su discurso, tras conocerse los resultados este miércoles, ha asegurado que el suyo es "un proyecto de universidad" y atribuye a su modelo de trabajo la amplia victoria en las urnas virtuales. El hecho que los mandatos pasen a ser de seis años le otorga "una gran responsabilidad", y ha señalado que espera "continuar mejorando" la universidad, en especial en cuanto a impacto en el territorio, a las necesidades del cual la URV debe "seguir dando respuesta".

Josep Pallarès es catedrático de Tecnología Electrónica desde 2009, con una investigación centrada en los dispositivos semiconductores y los sistemas fotónicos. Desde 2022 es rector de la URV, dónde también ha asumido cargos de responsabilidad, así como en el sistema universitario catalán; y ha sido director general de Universitats y de Planificació d'Universitats i Recerca de la Generalitat, entre 2016 y 2019. El ganador de las elecciones ha tenido palabras para su contrincante, Domènec Puig, de quién ha asegurado que tendrá en cuenta sus propuestas electorales.

Puig, por su parte, ha felicitado a Pallarès por la victoria y ha puesto a su disposición las ideas de su programa electoral: “Te deseo el mayor de los aciertos, que serán los nuestros y los de todos. Debemos trabajar todos juntos para llevar la universidad a la excelencia”. Asimismo, ha señalado que ahora volverá a su trabajo y ha destacado el aprendizaje obtenido durante la campaña.

Resultados ponderados

El peso del voto de cada colectivo es diferente en las elecciones a rector de la URV, por lo que el resultado es ponderado: el profesorado doctor con vinculación permanente (491 personas en el censo) tiene el 51% del peso; los estudiantes (16.379 personas), el 20%; el personal técnico, de gestión y de administración y servicios PTGAS (773 personas), el 17%; y el personal docente e investigador (PDI) no permanente (2.151 personas), el 12%.

La participación global ha sido del 25,71% de las 19.794 personas llamadas a votar, prácticamente idéntica a la de hace cuatro años, que fue del 25,76%. Como es habitual, la participación ha sido desigual según los colectivos. El que ha registrado mayor participación ha sido el profesorado doctor con vinculación permanente, con un 89,92%, mientras que el menor porcentaje corresponde a los estudiantes, con un 19,40%. Pallarès ha asegurado que el índice de participación estudiantil de la URV es uno de los más altos del sistema universitario catalán.

La comunicación de los datos ha tenido lugar esta mañana en el Paraninfo del rectorado, donde la presidenta de la Comisión Electoral General, Àngels Galiana, ha dado cuenta de los resultados. También se han presentado los resultados en número de votos absolutos, sin ponderación, que muestran que el apoyo obtenido por Josep Pallarès ha sido mayoritario en todos los colectivos.

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Entre el 28 de mayo y el 1 de junio estará abierto el plazo para presentar recursos contra la proclamación provisional del candidato electo. El día 3 se resolverán las reclamaciones por parte de la Comisión Electoral General, que realizará la proclamación definitiva, aunque esta no será oficial hasta su publicación en el DOGC.