Corpus y la Festa Major de Sant Pere 2026 de Reus conmemorarán el 400 aniversario de la llegada de la reliquia a la ciudad

El Ayuntamiento de Reus presentó este martes el programa de actos del Corpus y de la Festa Major de Sant Pere 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad que, este año, conmemora los 400 años de la llegada de la reliquia del patrón a la ciudad. La programación comenzará el viernes 12 de junio con el reparto del programa y el concierto de grallas en la Prioral, y se prolongará hasta el martes 30.

Este año también se celebran los 700 años de la primera referencia documental del Corpus en la ciudad, y del 4 al 7 de junio tendrán lugar los actos de esta festividad.

La alcaldesa, Sandra Guaita, acompañada por el concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens, y por representantes de las entidades, detalló las novedades de este año, entre las que destacan dos tronadas adicionales además de las cuatro habituales: una por Corpus el 7 de junio por la tarde y otra por Sant Pere el 28 de junio por la mañana. En concreto, el acto festivo extraordinario conmemorativo del 400 aniversario de la entrada de la reliquia de Sant Pere en la Prioral, el 28 de junio por la mañana, contará con la salida del busto relicario desde la Prioral hasta la plaza del Mercadal, un baile conjunto del séquito festivo de la ciudad y el estallido de una tronada.

Otra efeméride destacada es el 25º aniversario de la recuperación del Ball de Galeres, que se celebrará con un conjunto de actos. Del 2 al 6 y del 9 al 12 de junio se podrá visitar una exposición retrospectiva en el Castell del Cambrer y el 13 de junio por la tarde tendrá lugar el acto central con un pasacalles. En esta celebración se estrenarán nuevos trajes del ángel y del bando cristiano, confeccionados por el sastre Josep Maria Casas, de la tienda El Barato.

El 10 de junio, a las 10:00 horas, en la plaza del Mercadal tendrá lugar el Hola Sant Pere, el acto organizado por Canal Reus TV con el apoyo del Ayuntamiento de Reus, en el que alumnos de las escuelas de la ciudad dan la bienvenida a la Festa Major. Este año crearán un mosaico gigante del Ball de Galeres y el resultado podrá verse en directo por Canal Reus TV y también durante toda la fiesta mayor.

Como novedad, también cabe destacar el V aniversario Open Air de Sensoria, una fiesta de música electrónica que tendrá lugar el sábado 27 de junio, de 19:00 a 3:30 horas, en Mas Iglesias. Y un año más se mantienen los tramos tranquilos para personas con hipersensibilidad sensorial (en el Seguici Petit y en la Procesión), y también habrá tarimas para personas con movilidad reducida en la plaza del Mercadal los días 27, 28 y 29.

Programación de Corpus y Sant Pere

El Corpus, que este año se celebrará los días 4, 5, 6 y 7 de junio, incluirá los tradicionales bailes de gigantes y la Mulassa, el pasacalles de los elementos pequeños, los toros de fuego, el Ou com balla, la elaboración de alfombras, la procesión y el cañón, que volverá a hacer acto de presencia el sábado día 6.

En cuanto a la programación musical de Sant Pere, destacan los conciertos de Barraques (19, 20 y 23), los vermuts musicales, las verbenas y las actuaciones de grupos como Els Amics de les Arts, Malifeta, Les Gamberres, Piratas Rumbversions y Dj Aleix Ballester.

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El pregón de Festas Major, el Tro de Festa, la tronada y el cañón marcarán el inicio oficial el 24 de junio. El fuego del Canigó llegará el día 23 y se encenderá la hoguera de Sant Joan en la plaza de la Llibertat. Las actividades familiares se concentrarán en la plaza del Baluard los días 24, 25 y 26. También habrá las Varietés de Sant Pericu en La Palma, los Cossos, la Nit de fer l’Índiu, el Seguici Petit y la cena de buey y arroz en la plaza Anton Borrell. Los días 28 y 29 se vivirán los actos más tradicionales, con la ida a Completes y la Procesión.