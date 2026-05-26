Tarragona reabre el punto público de lectura del barrio de Sant Pere i Sant Pau, tras seis años cerrado

El Ayuntamiento de Tarragona ha reabierto el punto de lectura del barrio de Sant Pere i Sant Pau esta semana, tras más de seis años cerrado. El centro, ubicado en el edificio 1C, ha protagonizado unas obras de rehabilitación integral del espacio y su redistribución, con una inversión de 500.000 euros: ahora dispone de 162 m². El equipamiento había cerrado sus puertas a inicios de 2020.

Además del edificio, también se ha arreglado el entorno exterior para mejorar la accesibilidad. El resultado es una sala de consulta diáfana con un total de 50 puntos de lectura y con capacidad para acoger unos 7.000 volúmenes. En cuanto al fondo inicial, la cifra aproximada son unos 3.000 volúmenes de los 7.000 potenciales. A partir de aquí, el fondo irá creciendo de acuerdo con la producción literaria de los años siguientes.

El nuevo equipamiento consta de una zona de estudio y lectura para jóvenes y adultos donde tendrán acceso a todo tipo de fondos como por ejemplo novela, manga, aprendizaje de idiomas, diarios, revistas y colección local, con enchufes para conectar sus propios dispositivos; y una zona infantil hasta los 12 años para leer, hacer deberes y dónde las familias podrán acompañar en la lectura a los más pequeños. También dispone de una zona de ofimática con 8 ordenadores portátiles conectados a Internet para uso exclusivo de los usuarios con carné de biblioteca; una sala polivalente para actividades como clubes de lectura, presentaciones o reserva previa para grupos y espacio de estudio; y dos zonas exteriores para poder hacer actividades en el exterior.

Apuesta de ciudad

La presentación de la reapertura del centro, realizada este lunes por la tarde, contó con la presencia del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la concejal de Cultura, Sandra Ramos, y el responsable del Servei de Biblioteques de la Generalitat, Josep Vives. El alcalde valoró la recuperación de "un espacio de convivencia, de conocimiento y de oportunidades", fruto de "la escucha activa de los vecinos y de entender que la cultura no puede ser un privilegio ni un servicio lejano, sino un derecho próximo, cotidiano y accesible". El acto contó también con la participación del tejido asociativo del barrio y de muchos vecinos.

Noticias relacionadas

El reabierto punto de lectura de Sant Pere i Sant Pau está adscrito a la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta y, por lo tanto, su fondo estará integrado en la red de bibliotecas públicas del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Dispondrá del servicio gratuito de préstamo interbibliotecario, así como el préstamo, la consulta en sala, actividades culturales y de fomento de la lectura, acceso a Internet y apoyo informacionales y digital para el todos los públicos.