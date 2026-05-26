Samantha Hudson y Natalia de OT encabezarán el Pride Tarragona 2026, que visibilizará la diversidad de modelos familiares

El sábado 13 de junio, Tarragona acogerá el Pride Tarragona 2026, organizado por el Ayuntamiento de Tarragona a través de la concejalía de Igualdad. El festival, que este año llega a su tercera edición, quiere dar voz y visibilidad a las entidades del territorio y al conjunto del colectivo LGTBIQ+, poniendo en valor la diversidad sexual y de género y consolidándose como un evento de referencia en la ciudad y en el Camp de Tarragona.

En la edición de este año, la plaza Corsini será nuevamente el epicentro del festival, que comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 3:00 de la madrugada. El acto más esperado será la marcha reivindicativa, por la tarde en la Rambla Nova. Por la noche, Samantha Hudson, Natalia de OT, Fades y Ferrxan destacan entre las propuestas musicales.

Programación destacada

El Pride Tarragona 2026 arrancará el sábado con una programación abierta a todos los públicos en la plaza Corsini. Entre las 10:00 y las 12:00 horas se celebrará la Feria de entidades LGTBI+, con la participación de asociaciones y colectivos como Assexora’t, H2O, Sons Of Lilith, Tiresias, el Observatori contra la LGTBIfòbia, República Iris, URVVisibles, Unicorns Pride Ebre, Veus Trans* y otros proyectos del territorio, además de actividades y espectáculos durante toda la mañana.

Por la tarde, a las 19:00 horas, comenzará la marcha reivindicativa por la Rambla Nova con carrozas, batucada y un tren adaptado para personas con movilidad reducida y familias. A las 21:00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto social y el pregón comunitario, centrado este año en visibilizar la diversidad de modelos familiares. La jornada culminará con la Gala Pride Tarragona 2026, que se prolongará hasta las 03:00 horas y contará con actuaciones de Natalia de OT, Fades y Ferrxan, además del top 3 de Delta Drag (Luzbel de Montiel, Frida la Ter y Valerie Norton) y sesiones de DJ a cargo de Samantha Hudson y Vayatella Bersatxe.

Las drags Zafiro d'Or, Salem Charm y Ori Maurici serán las dinamizadoras del evento y conducirán las actividades y actuaciones. Además, en la plaza Corsini se instalará el Punto Lila y Arcoíris para la prevención y atención de conductas sexistas, así como el servicio gratuito de atención y cuidado infantil del programa Temps x Cures. Las actividades de la tarde y la noche contarán con la presencia del Komando Nits Q, un grupo de jóvenes agentes de salud que trabaja en la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en el ocio nocturno. Como novedad este año, también se incorporará un Punto de Salud Sexual, gestionado por Assexora'TGN.

"El Pride Tarragona es un evento que une a toda la ciudad y demuestra el compromiso de Tarragona con la diversidad y la inclusión. Esta celebración permite que todas las personas puedan sentirse visibles y acogidas en una comunidad plural y orgullosa", ha dicho el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que ha añadido: "Nuestra tarea es garantizar que la igualdad sea efectiva y esté presente en el día a día". La concejal de Igualdad, Cecilia Mangini, ha animado a toda la ciudadanía a participar: "Esta tercera edición pone de relieve la necesidad de seguir luchando contra todo tipo de discriminaciones y de trabajar por una sociedad más justa e igualitaria".

Noticias relacionadas

Durante junio, Tarragona organizará varias actividades culturales y artísticas vinculadas al orgullo LGTBI+, entre las que destacan la presentación del libro Cuando los gais perdimos el miedo, el 3 de junio; la proyección del documental Tarragona no era una festa. Una ciutat de mussols, el 9 de junio; y la celebración del Bingo Drag Pride 2026, el 12 de junio.