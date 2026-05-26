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En Baix Ebre

Muere un motorista en una salida de vía en Deltebre

Con esta víctima, son 50 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas, 21 de ellas motoristas

El lateral de una ambulancia del SEM

El lateral de una ambulancia del SEM / Archivo

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Un motorista ha perdido al vida este martes por la tarde cuando, por motivos que se investigan, se ha salido de la vía por la que circulaba a su paso por Deltebre (Baix Ebre, Tarragona). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17:25 horas de la tarde y, por el siniestro, se han activado seis patrullas, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 4,6 de la TV-3451 cuando la motocicleta habría sufrido una salida de la vía y el conductor ha acabado cayendo en un canal cercano a la carretera. A consecuencia del accidente, el motorista ha muerto.

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Con esta víctima, son 50 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas, 21 de ellas motoristas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.

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