Economía
Una inversión de más de 300 millones de euros impulsará la primera planta de hidrógeno verde en Tarragona
El hidrógeno producido tendrá como destino inicial la inyección en la red nacional de transporte de Enagás en 2032
En la fase de construcción se crearán cerca de 1.000 empleos, a los que se sumarán los directos e indirectos de la planta
Tarragona acelera su apuesta por el hidrógeno verde pese al lastre del precio: "Es el gran cuello de botella"
Tarragona da el primer paso en su estrategia de descarbonización industrial con el anuncio de un acuerdo entre el grupo internacional H2PRO y la empresa catalana Sun Systems Group para desarrollar y operar la primera planta de hidrógeno verde de la demarcación tarraconense. La alianza se ha formalizado mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento y contempla una inversión acumulada superior a los 300 millones de euros entre infraestructura de producción de hidrógeno y generación renovable.
El proyecto, que "está diseñado para convertirse en un pilar fundamental del suministro energético del 'hub' catalán", según apuntan las dos marcas, podría generar cerca de 1.000 puestos de trabajo solo con la fase de construcción de la planta fotovoltaica.
Fases de desarrollo
Las compañías han informado que el proyecto se ejecutará de forma escalonada para adaptarse a la creciente demanda del sector: en una primera fase se realizará la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde off-grid, diseñada para operar exclusivamente con energía solar fotovoltaica bajo un perfil de generación renovable sin conexión a la red eléctrica, con una potencia nominal inicial de 25 MW y una producción estimada de 1.250 toneladas anuales de hidrógeno, estructurada con el objetivo de cumplir con la normativa europea.
En una segunda fase, se prevé la ampliación hasta 150 MW para finalizar la construcción en el año 2032. En esta etapa intermedia, al alcanzar los 50 MW, la capacidad de producción se cuadriplicará hasta las 2.500 toneladas anuales, apuntan ambas marcas. La energía necesaria provendrá de plantas fotovoltaicas cercanas de Sun Systems Group bajo la modalidad de autoconsumo, con una potencia de hasta 220 MWp, con lo que se cumplirá con la regulación vigente.
Sun Systems y H2PRO señalan que se trata de una "inversión histórica para el territorio", con un valor de más de 300 millones de euros: de estos, unos 150 millones se destinarán a la planta de hidrógeno proyectada para 2032, y otros 154 millones serán la inversión fotovoltaica para el desarrollo de 220 MWp de energía solar. Solo en la fase de construcción de la infraestructura fotovoltaica se crearán 980 puestos de trabajo, a los que se sumarán los empleos directos e indirectos derivados de la planta de hidrógeno.
Logística e integración industrial
El hidrógeno producido tendrá como destino inicial la inyección en la red nacional de transporte de Enagás, así como el suministro directo a off-takers de los sectores químico y petroquímico, con lo que se busca la independencia y la resiliencia energética. Asimismo, según las dos empresas, el proyecto está concebido para alinearse estratégicamente con el futuro despliegue de la infraestructura troncal de hidrógeno de Enagás y el corredor H2Med, facilitando su integración en el mercado europeo del hidrógeno renovable.
La planta incorporará un sistema de almacenamiento adaptado a un modelo de suministro inmediato al cliente. En una primera fase contará con una capacidad inferior a 5 toneladas, equivalente a unos cinco días de producción, mientras que el emplazamiento quedará preparado para una futura ampliación hasta 40 toneladas, facilitando el crecimiento operativo. Ambas marcas han señalado que todo el complejo se ubicará en suelo industrial, sin revelar la ubicación definitiva, y cumplirá con los requisitos de seguridad para almacenamiento de productos químicos y operación de equipos a presión.
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