Detenido en Tarragona por 16 robos en trasteros de los barrios de Campclar y La Floresta

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 42 años por el robo de una quincena de trasteros en los barrios tarraconenses de Campclar y La Floresta. Tras ser detenido el 22 de mayo, el hombre, con 48 antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio, ha ingresado en prisión.

El pasado 4 de mayo, un vecino lo sorprendió en el interior de su trastero en la rambla de Ponent de Campclar con un carro cargado con objetos de su propiedad. Intentó retenerlo y forcejearon, cayendo ambos al suelo y sufriendo el vecino lesiones leves. Finalmente, el ladrón y otro hombre que lo acompañaba y que estaba escondido huyeron, abandonando los objetos. Los Mossos los relacionan con quince robos anteriores en trasteros comunitarios.

Los investigadores pudieron vincular el caso de la rambla de Ponent de Campclar con otros 14 casos de robo con fuerza cometidos entre la noche del 21 de abril y la madrugada del 23 de abril en varios trasteros de una comunidad de vecinos de la calle Riu Ter, en el mismo barrio. También se les atribuye otro robo con fuerza en trasteros de la calle del Baró Pierre de Coubertin, en el barrio de la Floresta. El valor total de los objetos sustraídos en estos hechos ascendería aproximadamente a 14.500 euros.

El modus operandi consistía en acceder a edificios comunitarios, forzar las puertas de entrada o los accesos interiores y, una vez dentro, dirigirse a las zonas de trasteros. Allí forzaban varios trasteros y sustraían objetos de fácil transporte o susceptibles de ser revendidos.

La investigación sigue abierta con el objetivo de identificar a la segunda persona que habría participado en los hechos y determinar si el detenido podría estar relacionado con otros robos de características similares.

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El detenido, investigado como presunto autor de un delito de robo con fuerza, otro de robo con violencia y un leve de lesiones, pasó el sábado a disposición del juez de guardia de Tarragona, quien ordenó su ingreso provisional en prisión sin fianza.