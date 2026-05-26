Aturem Hard Rock dice que el caso Plus Ultra revela un "negocio privado" en el macroproyecto en Tarragona

La plataforma vecinal Aturem Hard Rock ha valorado que el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, demuestra que detrás del macroproyecto del casino "no hay ningún interés público, hay negocio privado, comisiones y políticos dispuestos a mirar hacia otro lado".

Según informa la plataforma en un comunicado este martes, el auto del juez de la Audiencia Nacional alude a una presunta comisión del 3% vinculada a la construcción del macrocomplejo Hard Rock de Tarragona, proyecto de ocio y juego valorado en unos 2.000 millones de euros.

"Durante más de una década, un grupo de políticos han defendido este proyecto con un entusiasmo inversamente proporcional a su conocimiento de lo que firmaban", critica la plataforma, que define Hard Rock como un proyecto construido sobre irregularidades.

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Según Aturem Hard Rock, el PSC ha hecho del Hard Rock "una bandera, hasta el punto de exigir el proyecto al Govern de Pere Aragonès como condición para aprobar presupuestos". "Ahora resulta que el entorno de su expresidente de referencia estatal estaba intentando embolsarse 60 millones de euros de comisión sobre aquel mismo proyecto que exigían", añaden.