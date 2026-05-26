Caso Plus Ultra
Aturem Hard Rock dice que el caso Plus Ultra revela un "negocio privado" en el macroproyecto en Tarragona
La plataforma hace referencia a una presunta comisión del 3% vinculada a la construcción del macrocomplejo y al expresidente Zapatero
La trama de Zapatero pactó una "comisión" del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona
La plataforma vecinal Aturem Hard Rock ha valorado que el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, demuestra que detrás del macroproyecto del casino "no hay ningún interés público, hay negocio privado, comisiones y políticos dispuestos a mirar hacia otro lado".
Según informa la plataforma en un comunicado este martes, el auto del juez de la Audiencia Nacional alude a una presunta comisión del 3% vinculada a la construcción del macrocomplejo Hard Rock de Tarragona, proyecto de ocio y juego valorado en unos 2.000 millones de euros.
"Durante más de una década, un grupo de políticos han defendido este proyecto con un entusiasmo inversamente proporcional a su conocimiento de lo que firmaban", critica la plataforma, que define Hard Rock como un proyecto construido sobre irregularidades.
Según Aturem Hard Rock, el PSC ha hecho del Hard Rock "una bandera, hasta el punto de exigir el proyecto al Govern de Pere Aragonès como condición para aprobar presupuestos". "Ahora resulta que el entorno de su expresidente de referencia estatal estaba intentando embolsarse 60 millones de euros de comisión sobre aquel mismo proyecto que exigían", añaden.
- Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- ¿Qué centros comerciales abren hoy, lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- ¿Dónde es fiesta hoy 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos