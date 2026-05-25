Recuperan 300 piezas históricas de Tarragona que un arqueólogo jubilado se habría apropiado durante más de 30 años

Una cerámica de origen medieval, un capitel del Foro Provincial romano de Tarraco o mil monedas de la época de la Guerra del Francès. Esto, entre otros elementos patrimoniales de incalculable valor histórico y económico, es lo que han recuperado la Guàrdia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra de manos de un arqueólogo jubilado que, tras más de tres décadas, se ha quedado parte de los objetos de las excavaciones donde participaba. La policía descarta, por el momento, que se hayan vendido objetos al mercado negro.

Este lunes, la policía local tarraconense y los Mossos han hecho pública una investigación conjunta en la que se han recuperado unas 300 piezas de valor patrimonial de la casa de un arqueólogo, la mayoría procedentes de yacimientos de Tarragona y del Camp. A pesar de que la policía no ha cuantificado el valor económico de las piezas robadas, sí que se confirma el alto valor patrimonial e histórico: algunas de ellas eran desconocidas por el público y los expertos, pero en otros casos se les había perdido la pista; y ahora se sabe por qué.

Las piezas recuperadas

El objeto con un mayor valor patrimonial es una cerámica que estaba situada en la fachada de Ca l'Agapito, un edificio medieval de la Part Alta de Tarragona, cuando era un beaterio dedicado a Santo Domingo. A pesar de que falta parte del conjunto del siglo XVII, que se está investigando dónde puede estar, la inscripción explica que en el edificio había un convento de monjas del orden de las Dominicas.

Inscripciones de origen romano de Tarragona, ahora recuperadas por la policía. / Eloi Tost / ACN

Se han encontrado un millar de monedas de bronce de principios del siglo XIX, correspondientes a la Guerra de la Independencia española, que en Catalunya recibió el nombre de Guerra del Francès. El valor de estas monedas es que fueron acuñadas en Tarragona, y ya se conocía de su existencia. Ahora deberán ser restauradas, pero en algunos casos se pueden ver relieves del rey Fernando VII o de un escudo de Catalunya, y se sabe que fueron escondidas por un panadero de la ciudad y, posteriormente, trasladadas a Mallorca.

Otras piezas destacadas entre las que se han recuperado hay un capitel atribuido al Foro Provincial de la Tarraco romana, así como un fragmento de una inscripción epigráfica de mármol de Carrara, cuya ubicación sería en la muralla de la ciudad. De esta época también se ha encontrado una ánfora procedente de una excavación en Riudoms (Baix Camp), entre otras muchas piezas.

La investigación policial

Según ha revelado este lunes la Guàrdia Urbana de Tarragona, a raíz de las investigaciones realizadas conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía, las 300 piezas de varias épocas históricas se encontraron en el domicilio particular de un arqueólogo en Torredembarra (Tarragonès). Las pesquisas se iniciaron con un correo electrónico que informaba de un fragmento de cerámica, el que procedía de Ca l'Agapito, en el interior del bar 'Els quatre panxos' de la misma población, en cuyas paredes se encuentran otras piezas históricas expuestas.

El pasado noviembre, la policía tarraconense y los Mossos inspeccionaron el establecimiento, propiedad del arqueólogo investigado, y también encontraron un cuello de ánfora o fragmentos de una inscripción funeraria. Al hablar con el investigado, se descubrieron 260 cajas apiladas en su jardín que albergaban piezas arqueológicas que el hombre había recopilado durante 30 años de trabajo. También se encontraron 40 cajas más en un domicilio de Tarragona y de las mil monedas de bronce.

El papel del Departament de Cultura

Según ha explicado el caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, el investigado tenía una empresa de excavaciones arqueológicas y a lo largo de su trayectoria profesional había realizado más de 460 intervenciones en Tarragona. De estas, en 260 casos ho había presentado la memoria preceptiva de los hallazgos al Departament de Cultura de la Generalitat, algo que es obligatorio para dejar constancia de los descubrimientos, una administración que tampoco las habría reclamado.

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"Ahora será trabajo de Cultura intentar atribuir todas las cajas a las excavaciones de las cuales faltan presentar las memorias", ha explicado Font. Los cuerpos policiales también han investigado si el hombre habría vendido material al mercado negro, pero no han encontrado ningún elemento que les haga pensar que esto haya sucedido. Así, por ahora, atribuyen los hechos más bien a una voluntad de recopilar material para tener una colección propia y a una mala praxis laboral que no a una finalidad lucrativa, por lo que se le investiga por presuntos delitos de apropiación indebida y daños al patrimonio histórico, que podrían comportar penas de cárcel.