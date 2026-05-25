El Port de Tarragona apuesta por la intermodalidad y el ferrocarril para ser "puerto" de Aragón

El Port de Tarragona ha dado a conocer su estrategia de intermodalidad e impulso del ferrocarril para fortalecer su rol como "puerto natural" de Aragón. El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha detallado en un desayuno empresarial celebrado este lunes en Monzón (Huesca) la apuesta por un sistema intermodal "robusto" que transformará el modelo logístico para aumentar su competitividad y potenciar su posición como hub de referencia, informa en un comunicado.

Bajo el título 'Port Tarragona: intermodalidad logística para generar cadenas de valor', Castellà ha planteado la intermodalidad como base de la "estrategia de crecimiento" de la entidad.

Castellà ha asegurado que los nuevos proyectos que está promoviendo el Port, como la terminal polivalente marítima del Moll d'Andalusia y las terminales ferroviarias de la Boella y de Guadalajara-Marchamalo "impulsarán el sector logístico aragonés y tendrán un impacto positivo en el conjunto de su economía".

Cuatro palancas

Durante la conferencia, Castellà ha explicado que el Port cuenta con un sistema intermodal formado por 4 palancas que están transformando el modelo logístico "diversificando sus tráficos" y atrayendo mercancías de alto valor añadido.

Estas palancas son la terminal marítima polivalente para contenedores y carga del Moll d'Andalusia, la terminal ferroviaria de la Boella, la terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo y la Zona de Actividades Logísticas que el Port está desarrollando en unos terrenos de cerca de 100 hectáreas.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha destacado que la localidad es uno de los "territorios más productivos" de Aragón y ha remarcado la importancia de tener una vía de exportación hacia el mar mediterráneo.

Por su parte, el representante de la Asociación de Empresarios de Monzón-Cinca Medio (AEMCM), Rafael Mancho, ha destacado la potencialidad del polígono de La Armentera y ha puesto de manifiesto que "la Armentera se encuentra ante una oportunidad única para la consolidación definitiva de su ámbito urbanístico".

El director de logística de Grupo SAMCA, Daniel Larriba, ha puesto en valor el potencial de Aragón para dar respuesta a las demandas derivadas del nuevo escenario logístico y ha asegurado que el grupo SAMCA se suma a la iniciativa de impulsar el polígono de La Armentera.

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Al finalizar el desayuno empresarial, la delegación de Port Tarragona junto con representantes de Grupo SAMCA ha realizado una visita a la Terminal Intermodal de Monzón y el polígono industrial de La Armentera.