Mercadona abre en Cambrils un nuevo modelo de 'Botiga 9', con más espacio para frescos

Mercadona abre en Cambrils (Baix Camps) un nuevo modelo de 'Botiga 9', que ofrece más espacio para los productos frescos, y presenta mejoras en la experiencia de compra de los 'Caps', como la compañía denomina internamente a sus clientes. La reforma, en cuya construcción han participado 25 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de tres millones de euros y la apertura de la primera tienda con el nuevo modelo en la provincia de Tarragona, tras las aperturas en Manlleu (Osona) y Sitges (Garraf), según ha informado la compañía este lunes en un comunicado.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio: evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos y, de esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea "más ágil y sencillo", gracias a una organización más intuitiva del surtido.

El obrador central

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la "máxima" calidad y frescura, dando mayor espacio para estos productos en el libre servicio. Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro "de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua".

En el ámbito de innovación, la tienda tiene una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de toda la cadena. En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en la tienda: la empresa apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, lo que garantiza un mejor mantenimiento y mayor eficiencia operativa a largo plazo.

De la 'Botiga 8' a la 'Botiga 9'

Este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Botiga 9' incrementa "la productividad y eficiencia del establecimiento". Es una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como 'Botiga 8', que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los 'Caps', la tienda incluye una zona de descanso para los clientes, el horario de apertura es de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas de octubre a mayo (horario de invierno) y de 9:00 a 21:30 horas de junio a septiembre (horario de verano) y dispone de un aparcamiento de 159 plazas

Noticias relacionadas

Con esta reforma, los clientes continuarán beneficiándose de la conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad "contundente" al precio más bajo posible. La compañía prevé cerrar el 2026 con aproximadamente 60 'Botiga 9' repartidas por toda España, entre las que se encuentra este supermercado.