Valls modifica los horarios y formatos de los actos y las diadas castelleras de la Festa Major de Sant Joan

El Ayuntamiento y la Taula del Seguici Cerimonial de Valls han impulsado una serie de cambios en los horarios, los recorridos y los formatos de diversos actos de la Festa Major de Sant Joan, a finales de junio. Entre ellos, las diadas castelleras de los días 23 y 24, así como el Ofici Solemne, que son los actos en los que se espera una mayor afluencia de gente. Según apuntan desde el consistorio, los cambios se realizan "con el máximo respeto hacia la esencia de la fiesta" y para "adaptarse a las necesidades de las entidades participantes y pensando plenamente en el público".

Entre los cambios más importantes destaca el día 24 de junio, festividad de Sant Joan. El Ofici Solemne y toda la secuencia previa de la Anada a Ofici, el Toc manual de Campanes y la Entrada se adelantan media hora. Por la mañana se elimina la tanda de lucimiento del Seguici y la jornada castellera de Sant Joan comenzará a las 12:00 horas, una hora antes de lo habitual.

La entrada en la plaza de las 'colles castelleres' de los Xiquets de Valls se habrá realizado aprovechando el Oficio en la iglesia, y el cambio busca "un horario más agradable tanto para los castellers como para el público asistente", teniendo en cuenta que el Sant Joan de Valls es la primera diada importante del calendario casteller y que puede alargarse durante varias horas. Los Xiquets de Valls no participarán en el Tomb del Poble de la tarde que, por otra parte, sí contará con una nueva tanda de lucimiento con la participación de todos los elementos del Seguici Cerimonial.

Cambios en los días 23 y 25

La noche anterior, la Nit de Completes del 23 de junio, recibirá los cambios de horarios y ubicaciones más importantes. La Flama del Canigó se adelanta media hora y el recorrido comenzará en la plaza del Blat, por lo que su llegada será a las 18:45 horas a una nueva ubicación, la plaza de l’Oli. La jornada castellera de la Nit de Completes, que se desarrolla a la antigua, comenzará a las 20:00 horas y, una hora más tarde, será el turno de la Anada a Completes.

La celebración religiosa comenzará a las 22:00 horas y se desarrollará en el formato habitual adquirido en los últimos años. Posteriormente, se celebrará la Sortida de Completes, con todos los elementos del Seguici y los pilares de los Xiquets de Valls, en uno de los momentos más emblemáticos de la fiesta. Y, a continuación, tendrá lugar la tanda de lucimiento del Seguici que, por primera vez durante la Nit de Completes, reunirá todos los elementos del actual Seguici Cerimonial de Valls.

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Finalmente, dos actos del día 25 de junio también cambiarán de formato. Es el caso del Vot del Poble, que se realizará por la tarde para hacerlo más atractivo, con la salida de los Gegants de la Ciutat a las 18:00 horas, en pasacalles hasta el santuario de la Mare de Déu del Lledó. Y en el caso del correfoc, este integrará el correfoc infantil y modificará completamente el recorrido, buscando espacios más abiertos para el disfrute del público, e incluirá la participación de grupos del territorio.