Ascó acoge este fin de semana la XVII Mostra d'Arts i Oficis y el XII Tastavins

Ascó acogerá este fin de semana la XVII Mostra d'Arts i Oficis y el XII Tastavins. Ambos eventos se han consolidado en los últimos años como una referencia reconocida en los ámbitos de la cultura popular, las artes y oficios tradicionales y la promoción del patrimonio gastronómico y vitivinícola del territorio.

En esta edición de la Mostra d'Arts i Oficis, con cartel diseñado por el asconense Enrique Caballero, participarán 78 artesanos, todos ellos con el certificado que otorga la Generalitat de Catalunya y otras comunidades autónomas. De hecho, además de artesanos procedentes de distintos puntos del país, también habrá participantes llegados de Andalucía, Valencia o Aragón. En la Mostra participarán representantes de 13 de las 15 modalidades de oficios artesanos reconocidas por la Generalitat, dentro de familias como la cerámica, la piel y el cuero, el hierro y el metal, los elementos naturales, la madera, el textil o el vidrio, entre otras.

Presentación de la XVII Mostra d'Arts i Oficis y el XII Tastavins / Cedida

La Mostra incluirá 22 talleres participativos dirigidos a todas las edades e impartidos por artesanos cualificados que ofrecerán al público la oportunidad de conocer y experimentar con diferentes técnicas artesanales, como la caligrafía, las fibras vegetales, la piedra, el jabón o la alfarería y la cerámica. El evento contará también con los habituales puestos de embutidos, quesos, licores artesanales, joyería, minerales y otros productos singulares llegados de distintos puntos de la geografía catalana. También habrá un espacio de juegos para los más pequeños o salidas por el río Ebro con la embarcación turística Lo Roiget, entre otras actividades incluidas en un programa pensado para todos los públicos.

Uno de los grandes momentos será la IV Jornada Técnica de Artesanía, que tendrá lugar el sábado por la tarde a partir de las 16.30 h en la Plaza del Fossar Vell, convertida en la Plaza de los Oficios. El foco se pondrá en las fibras vegetales, con charlas, un concurso de hacer “llata” (técnica ancestral para fabricar todo tipo de objetos y utensilios a partir de fibras vegetales), premios, entrevistas a los artesanos y una mesa redonda también con expertos en estos oficios tradicionales. Todo ello conducido por el antropólogo Marc Ballester y la periodista Maite Mestre.

Las DO del territorio en el Tastavins

Paralelamente a la Mostra d'Artes i Oficis se celebrará el Tastavins, una feria centrada en el mundo del vino en la que participarán una veintena de bodegas de cuatro denominaciones de origen del territorio: la DOQ Priorat, la DO Montsant, la DO Terra Alta y la DO Tarragona.

El alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha destacado los tres objetivos de la Mostra d'Arts y el Tastavins: “Con estos eventos ponemos en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura, pero también dinamizamos actividades económicas de proximidad y, en tercer lugar, fomentamos el ocio y el tiempo libre en el municipio y en la comarca, que necesita que iniciativas como estas gocen de buena salud por todo lo que representan”.

Una pintora en Ascó / Cedida

La concejala de Proyección Económica, Carolina Baiges, pone en valor que “con la Mostra d'Arts i Oficis y el Tastavins ponemos en el escaparate nuestro municipio y sus activos turísticos y damos reconocimiento a los oficios tradicionales y a los vinos del territorio, dos tesoros que debemos contribuir a difundir y preservar porque son una parte importante de nuestra identidad”.