Josep Pallarès o Domènec Puig: cerca de 20.000 personas están llamadas a escoger al nuevo rector de la URV de Tarragona

La Universitat Rovira i Virgili (URV), la universidad pública de las comarcas de Tarragona, celebrará elecciones a rector la próxima semana, del 25 al 27 de mayo, con dos candidatos. Josep Pallarès opta a la reelección y Domènec Puig, que ya fue vicerrector con Maria José Figueras, se presenta ahora para liderar la universidad. Ambos ponen el foco en cuestiones como la mejora de la docencia y de la formación del alumnado para prevenir el absentismo, la búsqueda de recursos económicos para impulsar nuevos equipamientos como la Facultad de Medicina y la estabilización y promoción del personal docente y administrativo. Pallarès destaca su “experiencia” para sacar adelante proyectos que anteriormente “parecían imposibles”, mientras que Domènec considera que en los últimos años se han perdido “oportunidades”.

Las urnas electrónicas se abrirán el próximo lunes 25 de mayo a las 10 horas para que los 19.794 miembros de la comunidad universitaria puedan votar para elegir al próximo rector de la URV, y se cerrarán el miércoles 27 de mayo a las 10 horas. La plataforma e-Vot será accesible de forma ininterrumpida en la página web de las elecciones desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Los dos candidatos afrontan la recta final de la campaña electoral para el rectorado de la URV. A diferencia de hace cuatro años, cuando hubo tres candidatos, esta vez solo se han presentado dos. En esta ocasión, el mandato será de seis años en lugar de cuatro, tras unos cambios organizativos.

Ambos candidatos llevan tres décadas trabajando en la URV. Pallarès quiere ser reelegido rector de la URV después de un primer mandato de cuatro años. Afirma que ha sido una etapa “muy intensa y positiva” y destaca que se han desbloqueado cuestiones como la reforma de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. También subraya algunas cifras, como el incremento del 10% del alumnado, además de las nuevas plazas de profesorado a tiempo completo (60) y las del personal de administración y servicios (30).

Su contrincante, Puig, no hace una lectura positiva. Cree que la URV debe “avanzar hacia la excelencia” y considera que en los últimos años se han “perdido oportunidades” en un momento de “bonanza económica” que se podrían haber “aprovechado”. Aun así, no concreta cuáles. Asegura que su candidatura “viene de las aulas y de los laboratorios, no de la política”, y continúa señalando a Pallarès por haber ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Generalitat hasta 2019.

Mejoras en la docencia y la formación

En los últimos años, varios estudios han alertado del incremento significativo del absentismo en las universidades. Pallarès apunta que hay que “reforzar” dos aspectos de la URV: “Es una universidad pública y presencial”. “Los estudiantes deben estar motivados para venir a clase, deben ver el valor añadido que representa la asistencia a clase”, explica. El rector en funciones sostiene que “hay que ofrecer una formación no solo en capacidades, habilidades y competencias, sino también en espíritu crítico y ético”.

Puig asegura que la universidad debe “proporcionar competencias transversales”, e insiste en que el profesorado debe “evolucionar la metodología”. “Grupos más pequeños en clase, participación más directa del estudiantado, resolución de problemas reales”, describe. También plantea “adaptar” los horarios del alumnado o mejorar los accesos a los campus, ya que recuerda que en algunos no se puede aparcar.

Los dos candidatos consideran que la inteligencia artificial es uno de los “grandes retos” de la universidad y de la sociedad. Pallarès cree que debe ser una “herramienta al servicio de la enseñanza, la investigación y la gestión”, mientras Puig remarca que hay que “adaptar todos los programas formativos a los nuevos retos de la digitalización, la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas de formación”.

Personal docente y administrativo

Una de las cuestiones que deberá afrontar el próximo equipo es la estabilización y promoción del personal docente y administrativo de la URV. Pallarès destaca que en los últimos años se ha “avanzado” creando nuevas plazas y promocionando catedráticos, aunque considera que sigue siendo “insuficiente”. También señala que hay que “mejorar” la “gestión interna”, porque funciona con una “metodología muy antigua”.

El rector en funciones reconoce que el profesorado asociado y sustituto “no está suficientemente reconocido, ni económica ni socialmente” y que hacen falta más “recursos”. Asimismo, pone el foco en el personal técnico de gestión, administración y servicios. Se han abierto 30 nuevas plazas, pero Pallarès afirma que se necesita un segundo “plan de choque” de cara a los nuevos presupuestos de la Generalitat para seguir incrementando el número. Puig critica que las nuevas plazas de personal docente se hayan publicado en el último año: “Los PDI necesita carrera profesional cuando corresponde, no solo tres meses antes de las elecciones”, e insiste en que hay que “reconocer” al personal de administración y servicios para que acudan a trabajar con “ilusión”.

Recursos y equipamientos

Por último, ambos candidatos ponen el acento en la mejora y creación de nuevos equipamientos. Hay varios proyectos sobre la mesa, principalmente la nueva Facultad de Medicina en el campus Bellissens, en Reus. Los dos calculan que la URV necesitará 150 millones de euros para afrontar las inversiones en equipamientos durante los próximos años. Pallarès asegura que ya cuentan con los “compromisos sociales y políticos” para sacarlo adelante, mientras que Puig afirma que pedirá al Govern un “plan de inversiones” para afrontar las infraestructuras de la URV.

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El ejecutivo de Salvador Illa incluyó la Facultad de Medicina en el plan integral de los estudios de Medicina de Catalunya. Además de esta obra, Pallarès destaca la construcción de un nuevo edificio para los estudios de medicina en las Terres de l’Ebre y otro en Sescelades, además de las sedes definitivas en Vilafranca del Penedès y El Vendrell. Puig destaca que será necesario “liderazgo” por parte de quien ocupe el rectorado a la hora “de hablar” con las administraciones. “Las macroinfraestructuras deben reclamarse a los gobiernos correspondientes”, afirma.