Una incidencia en la señalización provoca retrasos en la R14 de Rodalies entre Reus y La Plana-Picamoixons

Los trenes de la R14 de Rodalies Regionals de Catalunya que circulan entre Reus y La Plana-Picamoixons pueden registrar retrasos debido a una incidencia detectada en los sistemas de señalización entre Reus y Alcover. La afectación podría alterar la frecuencia habitual del servicio mientras se mantiene la incidencia técnica.

Los trenes de la R14 de Rodalies, que circula entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Reus y Lleida, se están viendo afectados desde primera hora, con demoras que pueden llegar a ser de 40 minutos, según ha publicado el perfil de 'X' de Rodalies.

Según se ha informado, personal de Adif ya trabaja sobre el terreno para resolver el problema y restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria lo antes posible. Por el momento, se recomienda a los viajeros consultar el estado del servicio antes de iniciar sus desplazamientos.

Se trata de la tercera incidencia que afecta a la circulación ferroviaria del Baix Camp esta semana, tras las dos que hubo el pasado martes por la mañana. Por una parte, una incidencia afectó a un tren que circulaba entre Vila-seca bifurcació y Reus, lo que provocó retrasos en la línea entre Lleida Pirineus y Sant Vicenç de Calders. Por otra parte, se interrumpió la circulación en Les Borges del Camp, con afectación a los trenes entre Móra la Nova y Sant Vicenç de Calders.