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Movilidad

Una incidencia en la señalización provoca retrasos en la R14 de Rodalies entre Reus y La Plana-Picamoixons

Personal de Adif ya trabaja para resolver el problema y restablecer la circulación

Un accidente en la AP-7 en el Penedès y dos incidencias ferroviarias en el Baix Camp tensionan la movilidad en Tarragona

Nuevas restricciones en las líneas de Rodalies Regionals del sur de Catalunya, esta vez en la R13.

Nuevas restricciones en las líneas de Rodalies Regionals del sur de Catalunya, esta vez en la R13. / David Oller Bonilla / EP

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Los trenes de la R14 de Rodalies Regionals de Catalunya que circulan entre Reus y La Plana-Picamoixons pueden registrar retrasos debido a una incidencia detectada en los sistemas de señalización entre Reus y Alcover. La afectación podría alterar la frecuencia habitual del servicio mientras se mantiene la incidencia técnica.

Los trenes de la R14 de Rodalies, que circula entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Reus y Lleida, se están viendo afectados desde primera hora, con demoras que pueden llegar a ser de 40 minutos, según ha publicado el perfil de 'X' de Rodalies.

Según se ha informado, personal de Adif ya trabaja sobre el terreno para resolver el problema y restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria lo antes posible. Por el momento, se recomienda a los viajeros consultar el estado del servicio antes de iniciar sus desplazamientos.

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Se trata de la tercera incidencia que afecta a la circulación ferroviaria del Baix Camp esta semana, tras las dos que hubo el pasado martes por la mañana. Por una parte, una incidencia afectó a un tren que circulaba entre Vila-seca bifurcació y Reus, lo que provocó retrasos en la línea entre Lleida Pirineus y Sant Vicenç de Calders. Por otra parte, se interrumpió la circulación en Les Borges del Camp, con afectación a los trenes entre Móra la Nova y Sant Vicenç de Calders.

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