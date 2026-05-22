Estabilizado el incendio de vegetación agrícola en Vinebre (Tarragona) que afecta 12 hectáreas

Los Bombers de la Generalitat estabilizaron, hacia las 20:50 horas de este jueves, un incendio de vegetación agrícola que se declaró por la tarde en Vinebre (Ribera d'Ebre, Tarragona) y que afectó una superficie de unas 12 hectáreas de vegetación, principalmente matorral mediterráneo, según datos provisionales de Agents Rurals.

Tras detener los flancos, el cuerpo siguieron trabajando en la zona con 14 dotaciones terrestres y Agents Rurals trabajaron en la investigación de las causas del fuego, según informan en 'X'.

Recibieron el aviso a las 16:48 horas y trabajaron con 15 dotaciones durante la tarde, cuando una persona sufrió lesiones leves y fue evacuada a causa del difícil acceso de la zona.