Sucesos
Detenido por una "oleada" de 6 robos con fuerza en domicilios de Bellvei (Tarragona)
El arrestado, de 38 años, es el presunto autor de una veintena de robos con fuerza en domicilios de una urbanización entre diciembre y marzo.
Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre de 38 años como presunto autor de una "oleada" de robos con fuerza en domicilios de Bellvei (Baix Penedès).
Los hechos se remontan entre diciembre y marzo cuando un desconocido accedió a viviendas de la urbanización de Baronia de Mar ubicada entre Calafell y Bellvei (Tarragona) y en la mayoría de los casos las víctimas eran personas de avanzada edad, ha informado el cuerpo en un comunicado este viernes.
La investigación condujo a un vecino que fue visto manipulando varios bidones que podrían contener gasóleo como los 1.600 litros sustraídos de una casa a la que el ladrón accedió en tres ocasiones entre los días 22 de diciembre y el 22 de enero, valorado en unos 7.000 euros.
Se determinó que una sola persona estaba detrás de seis hechos, aunque se estudia que podría haber cometido más con un mismo modus operandi: accedía al interior y tras causar importantes daños, lo revolvía todo y se llevaba todo tipo de objetos, algunos de elevado valor.
El pasado 6 de febrero, los Mossos siguieron el rastro de uno de los dos ordenadores portátiles sustraídos por el ladrón: el aparato acabó cambiando de manos y otra persona, concretamente un hombre de 39 años, quedó investigado por receptación.
La detención
A raíz de este hecho y de las gestiones realizadas, se concluyó que el ladrón vendía algunos de los objetos que robaba y, coincidiendo con su detención este miércoles, se llevó a cabo una entrada judicial en el domicilio del sospechoso, ya que lo utilizaba para almacenar el material sustraído. Del resultado de esta entrada así como de otros elementos e indicios, los agentes pudieron atribuirle seis hechos y siguen trabajando ante la posibilidad de que sea el responsable de otros robos en esta urbanización.
El detenido, que acumula más de media docena de antecedentes policiales, pasó este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).
- La trama de Zapatero pactó una 'comisión' del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Renovado el acuerdo entre España y Estados Unidos para compartir las bases de Morón y Rota
- Los mayores de 45 años y los jóvenes en paro tendrán prioridad en las nuevas políticas de empleo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 %
- La Generalitat paraliza el rodaje de 'The Last Druid', de Russell Crowe, en Sant Cugat por la peste porcina
- Un gran amor de la infancia de Pablo Motos se presenta en 'El hormiguero' y le deja sin palabras