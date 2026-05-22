Detenido por una "oleada" de 6 robos con fuerza en domicilios de Bellvei (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre de 38 años como presunto autor de una "oleada" de robos con fuerza en domicilios de Bellvei (Baix Penedès).

Los hechos se remontan entre diciembre y marzo cuando un desconocido accedió a viviendas de la urbanización de Baronia de Mar ubicada entre Calafell y Bellvei (Tarragona) y en la mayoría de los casos las víctimas eran personas de avanzada edad, ha informado el cuerpo en un comunicado este viernes.

La investigación condujo a un vecino que fue visto manipulando varios bidones que podrían contener gasóleo como los 1.600 litros sustraídos de una casa a la que el ladrón accedió en tres ocasiones entre los días 22 de diciembre y el 22 de enero, valorado en unos 7.000 euros.

Se determinó que una sola persona estaba detrás de seis hechos, aunque se estudia que podría haber cometido más con un mismo modus operandi: accedía al interior y tras causar importantes daños, lo revolvía todo y se llevaba todo tipo de objetos, algunos de elevado valor.

El pasado 6 de febrero, los Mossos siguieron el rastro de uno de los dos ordenadores portátiles sustraídos por el ladrón: el aparato acabó cambiando de manos y otra persona, concretamente un hombre de 39 años, quedó investigado por receptación.

La detención

A raíz de este hecho y de las gestiones realizadas, se concluyó que el ladrón vendía algunos de los objetos que robaba y, coincidiendo con su detención este miércoles, se llevó a cabo una entrada judicial en el domicilio del sospechoso, ya que lo utilizaba para almacenar el material sustraído. Del resultado de esta entrada así como de otros elementos e indicios, los agentes pudieron atribuirle seis hechos y siguen trabajando ante la posibilidad de que sea el responsable de otros robos en esta urbanización.

Noticias relacionadas

El detenido, que acumula más de media docena de antecedentes policiales, pasó este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).