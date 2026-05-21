Tarragona ampliará la campaña para impulsar el catalán en los comercios a 200 establecimientos de Ponent este otoño

El Ayuntamiento de Tarragona iniciará en otoño la segunda fase de la campaña 'Comerços aprenents, parlem-nos en català', con la que quiere llegar a 200 establecimientos de los barrios de Ponent, concretamente de Torreforta y Bonavista. Se trata de la misma campaña iniciada en abril de 2025 en los barrios del centro de la ciudad y que llegó a 56 establecimientos (el 28% del total de los visitados). Precisamente en estos últimos es donde ahora comenzará la segunda parte de las acciones, con el reparto de material con consejos para aplicar el idioma y los recursos disponibles.

Según han anunciado hoy la concejal de Cultura, Sandra Ramos, y la concejal de Comercio de Tarragona, Montse Adan, la campaña se extenderá, en septiembre, a 200 comercios de Ponent de Tarragona. Estos establecimientos, mayoritariamente de restauración y hostelería, serán escogidos en función del material y de las prestaciones que ofrecen en catalán, y de si no atienden al cliente en catalán. De todos los negocios que se visiten, en colaboración con el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), desde el Ayuntamiento ya advierten que algunos optarán por unas ayudas y otros es posible que las rechacen.

En la primera fase de la campaña, que se inició en abril del año pasado, y con una formación que se prolongó desde julio hasta diciembre, participaron 56 establecimientos del Serrallo, la Part Alta y el entorno de las Ramblas. Algunos escogieron la formación del personal para aprender el idioma; otros optaron por las ayudas de la administración para rotular y ofrecer el material informativo en catalán. Todo ello, según han recordado las concejales Ramos y Adan, parte del diagnóstico de 2023 en el que se identificó que la situación del catalán en los comercios de Tarragona había retrocedido en los últimos años.

Precisamente en estos comercios de hostelería y restauración de la primera fase comenzará ahora el reparto de materiales, como cartelería, trípticos informativos, posavasos y manteles de papel, con consejos y contenidos en catalán, para que sean utilizados con los clientes, así como recursos disponibles. La acción va dirigida a los propietarios y responsables de los comercios, así como a ingenieros, colegios profesionales y gestorías que tienen un papel clave a la hora de asegurar el cumplimiento de las leyes catalanas de política lingüística.

Durante la presentación de las nuevas acciones, realizada en el Mercado Central de Tarragona, Ramos ha explicado que al Ayuntamiento “le preocupa mucho el uso del catalán, que no evoluciona de forma paralela a como lo hace la población” y ha señalado “la voluntad de promover el uso práctico del idioma en todos los ámbitos de nuestras vidas”. Por su parte, Adan ha reivindicado el comercio de proximidad como parte de la “identidad de la ciudad” y ha asegurado que “no se entendería que no nos pudieran entender y atender en catalán”.