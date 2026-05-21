Más de mil docentes protestan en Tarragona para reclamar mejoras y denunciar la "emergencia educativa"

Más de mil docentes y miembros de la comunidad educativa se han manifestado este jueves en Tarragona en una jornada de huelga para exigir mejoras salariales, más recursos en las aulas, reducción de ratios y menos burocracia. Los sindicatos convocantes, entre ellos USTEC y la Intersindical, han rechazado la última propuesta del Departament d'Educació y aseguran que mantienen todas sus reivindicaciones.

La movilización ha comenzado en la plaza Imperial Tarraco y ha recorrido el centro de la ciudad hasta los Servicios Territoriales de Educación de la Generalitat, donde los manifestantes han increpado a la administración entre pitidos y consignas. Entre los lemas coreados se han escuchado: “¡Menos policías, más educación!” o “¡Niubó escucha, esto es una revuelta!”.

El portavoz de USTEC en Tarragona, Noé Muñiz, ha afirmado: “Es una emergencia educativa, no podemos más, decimos basta, tiene que haber inversión en educación”. También ha señalado que el seguimiento de la huelga ha sido cercano al 70% y ha definido la jornada como “un día más de presión”, a pesar de que Educació ha rebajado la cifra hasta el 24,12% en la demarcación. Muñiz ha añadido que la nueva propuesta de la Generalitat “no es aceptable”, aunque valora que continúen las negociaciones: “Ahora ya no hay excusa presupuestaria, hay que incorporar partidas educativas en los presupuestos”. Desde el sindicato Intersindical, Aida Muntané ha criticado el espacio de negociación actual, afirmando que “la mesa de negociación no es un espacio válido” y que CCOO y UGT “ponen obstáculos”.

Situación "insostenible"

Entre los manifestantes que han participado en la movilización de este jueves se encontraban Maribel Pacheco, personal técnico de educación infantil (TEI) en la Escola Centcelles de Constantí, Anna Badia, maestra de primaria de la Escola Europa de Salou, y Montse Roig, también TEI en la Escola Isabel Besora de Reus. Todas ellas han asegurado que la situación en las aulas es “insostenible” y que se necesitan recursos para que “sea una escuela de inclusión real”, según ha señalado Pacheco. Roig ha afirmado: “Hace falta más personal, sobre todo Personal de Atención Educativa (PAE), estamos bajo mínimos, hacemos un trabajo en el que nos multiplicamos, deberíamos ser muchas más personas para este tipo de niños”.

Pacheco ha explicado que su centro, de máxima complejidad, no dispone de SIEI (Soporte Intensivo para la Escolarización Inclusiva) ni de aula de acogida. “Esto es insostenible”, ha asegurado. Badia ha indicado: “En mi centro sí tenemos SIEI y aula de acogida, pero no damos abasto; en mi clase tengo 21 niños, pero 3 son autistas, otro tiene un trastorno de conducta y tengo dos diagnosticados con NESE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)”. Por ello, reclaman más personal especializado para atender la diversidad.

Las tres afirman que continuarán la lucha para lograr mejoras. “Soy valenciana y siento un enorme orgullo por mis compañeros, por la fuerza, por la lección que nos están dando y porque creo que debemos seguir esta vía”, ha concluido Badia.

Cortes de carreteras

Durante la protesta en Tarragona también se han producido momentos de tensión frente a las sedes de CCOO y UGT, donde algunos manifestantes han lanzado críticas y los han calificado de “traidores”. La jornada ha incluido también acciones de protesta en la carretera, con el corte de la autovía A-7 y previamente de la N-240, como parte de la estrategia de presión de los sindicatos.

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La movilización ha finalizado en la plaza de la Font, donde los representantes sindicales han llamado a mantener la lucha hasta conseguir avances reales en las condiciones del sistema educativo.