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Sucesos

La Guardia Civil detiene a un ciudadano suizo que se escondía en un pueblo de Tarragona por el presunto asesinato de su pareja

El sospechoso, de 50 años, huyó de su país tras el presunto homicidio, ocultándose en un pueblo del Ebro

Detenido un joven de 19 años en Reus por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar a los Mossos

Actuación de la Guardia Civil en Riba-roja d'Ebre (Tarragona).

Actuación de la Guardia Civil en Riba-roja d'Ebre (Tarragona). / GUARDIA CIVIL

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Cantonal de Thurgau (Suiza), arrestó el pasado 28 de abril en Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre, Tarragona) a un ciudadano suizo de 50 años investigado por el presunto asesinato de su pareja. El cuerpo de la mujer fue encontrado posteriormente en la vivienda que ambos compartían en Suiza, país del que el sospechoso había salido tras los hechos.

Según informó este jueves el cuerpo policial, la muerte se habría producido en una fecha aún por determinar en las inmediaciones del domicilio común. Después, el hombre se trasladó a España y se instaló en una masía aislada y de difícil acceso situada en el municipio tarraconense.

La investigación comenzó a principios de 2026, cuando familiares de la víctima denunciaron su desaparición ante las autoridades suizas. A partir de ese momento, la policía del país alpino abrió una investigación conjunta con la Guardia Civil. Las pesquisas permitieron confirmar que la mujer nunca llegó a desplazarse a España, mientras que los agentes españoles lograron localizar la finca en la que permanecía oculto el sospechoso.

La masía donde se ocultaba el hombre estaba situada en un terreno muy montañoso y contaba con sistemas de grabación de imágenes por todo el recinto, hecho que dificultaba las labores policiales de aproximación y seguimiento.

En España, la Guardia Civil, con la presencia de agentes de policía suizos, practicó el registro en el domicilio actual del investigado, que fue detenido. En ese momento, facilitó información sobre la localización exacta de los restos mortales de la mujer, que fueron hallados en la propiedad de la vivienda en Suiza.

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El análisis forense verificó que los restos hallados correspondían con los de la mujer desaparecida, aunque la causa exacta de la muerte sigue siendo objeto de investigaciones médico-forenses.

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