Once bodegas participarán en la Fira del Vi 2026 de Tarragona, del 29 al 31 de mayo en la plaza Corsini

Del 29 al 31 de mayo, la plaza Corsini de Tarragona volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del vino en la ciudad con una nueva edición de la Fira del Vi DO Tarragona 2026. El certamen reunirá a once bodegas de la Denominació d'Origen Tarragona, propuestas gastronómicas de cuatro establecimientos del Mercat Central y una destacada programación musical. Como novedad de este año, también participará el restaurante El Llagut.

La oferta vinícola estará formada por once bodegas del territorio tarraconense: Caves Vives Ambròs, Celler Pallarades, Mas Amfres, Celler Mas Bella, Molí de Rué, Vins Suñer, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Padró i Família y Vinícola de Nulles. El precio del ticket, que incluirá cinco degustaciones y la copa, será de 15 euros. En el apartado gastronómico, participarán cuatro puestos del Mercat Central: Formatges Magda, Fruits Secs Cristóbal, Carnisseria Meritxell y Albert Ribot, en una propuesta culinaria a la que se sumará este año el restaurante El Llagut.

Concierto vermut i 'vespreig' de la DO

La Fira del Vi DO Tarragona 2026 abrirá sus puertas el viernes 29 de mayo a las 18:00 y hasta las 22:30; el sábado 30 de mayo de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 22:30 horas; y el domingo 31 de mayo de 12:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. El acto inaugural tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 18:30 horas en la plaza Corsini y contará con la interpretación de la pieza musical “L'empoderament de Carmen i la música del Romanticisme desperten passions”.

La programación musical tendrá también un papel destacado. La feria acogerá conciertos vermut a cargo de El Último Vinilo, el sábado a las 12:00 horas, y de Charito y Papatús Band, el domingo a las 12:30 horas. Además, el nuevo espacio 'Vespreig de la DO Tarragona' amenizará las tardes del fin de semana con las actuaciones de Dijeila, el sábado de 19:30 a 21:30 horas, y de DJ David y Claudia, el domingo de 18:30 a 20:30 horas.

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La presentación oficial del evento contó con la presidenta de Mercats de Tarragona y concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento, Montse Adan, y de la presidenta del Consejo Regulador de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch. Adan destacó la importancia de esta cita gastronómica para la ciudad y expresó la satisfacción por seguir colaborando en una iniciativa ya consolidada. Además, invitó a la ciudadanía a disfrutar de la feria durante todo el fin de semana en la plaza Corsini.