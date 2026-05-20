Detenido un joven de 19 años en Reus por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar a los Mossos

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Reus a un joven de 19 años que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones encima y que generó inseguridad en la calle de Antoni Fabra i Riba, y que amenazó a varios agentes de la policía.

Lo ha avanzado el Diari de Tarragona y lo han confirmado fuentes policiales a la ACN. Los hechos pasaron este pasado lunes a las 20:30 horas, cuando la policía catalana recibió un aviso sobre un individuo que exhibía una arma blanca en la vía pública y llevaba la cara tapada.

Hasta el punto indicado se desplazaron varias dotaciones. Los policías intentaron mediar con el hombre, que acabó guardando el arma en el bolsillo. A continuación, empezó a amenazarlos y se resistió a la detención. En el proceso, un agente cayó al suelo y quedó herido leve.

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La policía le atribuye un delito de amenazas y uno de atentado contra agentes de la autoridad. El detenido tiene dos antecedentes.