Sucesos
Detenido un joven de 19 años en Reus por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y amenazar a los Mossos
Un agente quedó herido leve al caer al suelo en el momento de intentar reducir el arrestado
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Reus a un joven de 19 años que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones encima y que generó inseguridad en la calle de Antoni Fabra i Riba, y que amenazó a varios agentes de la policía.
Lo ha avanzado el Diari de Tarragona y lo han confirmado fuentes policiales a la ACN. Los hechos pasaron este pasado lunes a las 20:30 horas, cuando la policía catalana recibió un aviso sobre un individuo que exhibía una arma blanca en la vía pública y llevaba la cara tapada.
Hasta el punto indicado se desplazaron varias dotaciones. Los policías intentaron mediar con el hombre, que acabó guardando el arma en el bolsillo. A continuación, empezó a amenazarlos y se resistió a la detención. En el proceso, un agente cayó al suelo y quedó herido leve.
La policía le atribuye un delito de amenazas y uno de atentado contra agentes de la autoridad. El detenido tiene dos antecedentes.
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