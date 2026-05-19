Siete detenidos y más de 60 kilos de marihuana incautados por la Guardia Civil en Tarragona

La Guardia Civil de Tarragona ha desarticulado una organización criminal con la detención de siete personas y el registro de dos viviendas en El Catllar (Tarragonès) y L'Ametlla de Mar (Baix Ebre), así como la desarticulación de dos plantaciones indoor de marihuana, según informan en un comunicado este martes.

La investigación del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil se inició el pasado mes de febrero, a raíz de unas informaciones de la Policía local del Catllar, en la que algunos vecinos alertaban de un fuerte olor a marihuana y un constante movimiento de personas y vehículos en una vivienda situada en la urbanización La Cativera. Tras las primeras comprobaciones, los agentes iniciaron diligencias por un presunto delito contra la salud pública.

Una vez obtenidos los indicios suficientes, el pasado jueves 14 de mayo se llevó a cabo el operativo con entradas y registros en dos propiedades ubicadas en El Catllar y en L’Ametlla de Mar. Fueron detenidas siete personas y se desmantelaron dos plantaciones con un total de 2.943 plantas de marihuana y la incautación de 63 kilos de cogollos. Los inmuebles, vinculados a los detenidos, presentaban manipulaciones en la red eléctrica con un perjuicio económico de 134.700 euros. Las plantaciones estaban preparadas para el cultivo indoor a gran escala, contando con sistemas avanzados de iluminación, ventilación, extracción y control ambiental.

Los detenidos, seis hombres y una mujer, de nacionalidad extranjera y edades comprendidas entre 19 y 54 años, están siendo investigados por su presunta participación en delitos contra la salud pública (cultivo y tráfico de drogas), defraudación del fluido eléctrico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, que decretó el ingreso en prisión sin fianza de dos de ellos. También se ha procedido a solicitar el bloqueo de bienes relacionados con los investigados y la trama de blanqueo de capitales.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación con el fin de determinar el alcance total de la actividad delictiva y la posible implicación de otras personas, y destaca que "este tipo de organizaciones operan con estructuras jerarquizadas y medios técnicos sofisticados, destinando la producción al mercado ilícito nacional e internacional". Asimismo, recuerda que las plantaciones intensivas en entornos urbanos o industriales generan importantes riesgos eléctricos y estructurales que pueden afectar a terceros.