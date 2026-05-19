Un accidente en la AP-7 en el Penedès y dos incidencias ferroviarias en el Baix Camp tensionan la movilidad en Tarragona

Martes complicado en cuanto a la movilidad en el Camp de Tarragona debido a un triple incidente. Al accidente en la autopista AP-7 en Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) que tuvo lugar este lunes a última hora, con dos camiones incendiados, hay que sumar una doble incidencia en dos trenes en el Baix Camp, lo que provoca interrupciones y retrasos en el servicio ferroviario en el Camp de Tarragona.

Poco antes de las 11:00 horas, Adif ha informado, a través de su cuenta en la red social 'X', una incidencia en un tren que circulaba entre Reus y Vila-seca bifurcació (Tarragonès), por el que pasan las líneas R14, R15 y RT1 de Rodalies Regionals. Según informa la operadora, el incidente provoca retrasos en la línea de ancho convencional entre las estaciones de Lleida Pirineus y Sant Vicenç de Calders, por lo que la movilidad ferroviaria puede verse comprometida en este tramo.

Por otra parte, Adif también ha anunciado la interrupción de la circulación de trenes por la estación de Les Borges del Camp (Baix Camp) debido a una segunda incidencia ferroviaria. Esto afecta a los trenes de la R15 entre Móra la Nova (Ribera d'Ebre) y Sant Vicenç de Calders.

El accidente en la autopista

Al mediodía de este martes, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha informado de la reapertura de cuatro de los carriles de circulación de la autopista AP-7 en Santa Margarida i els Monjos, municipio en el que se registró un grave accidente entre dos camiones y un turismo. A primera hora de este martes la carretera ha amanecido totalmente cortada en ambas direcciones, aunque a esta hora se han reabierto tres carriles en dirección sur y otro en dirección norte.

El Servei Català de Trànsit (SCT) está "trabajando en las tareas de limpieza y retirada de restos del accidente", afirman en su perfil en 'X'. El accidente en la autopista llegó a activar el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya (Transcat).

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El suceso, ocurrido el lunes a última hora de la tarde, no registró heridos, pero sí provocó una gran deflagración, visible desde distintos puntos de la zona, por lo que fue necesaria la activación de 15 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.