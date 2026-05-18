Este martes
El VII Rail Day del Port de Tarragona abordará el estado del transporte ferroviario de mercancías
El acto tendrá lugar este miércoles 20 de mayo en el Tinglado 1 del Moll de Costa
Expertos e instituciones abordarán el estado del sector del transporte ferroviario de mercancías, el desarrollo del Corredor Mediterráneo y la conexión con Europa en el VII Rail Day del Port de Tarragona, que se celebrará este miércoles 20 de mayo en el Tinglado 1 del Moll de Costa.
Bajo el lema 'The new rail paradigm for Tarragona: New terminals and new gauge', esta edición pondrá el foco en la transformación del sistema ferroviario vinculada al desarrollo de nuevas terminales y en la implantación del ancho europeo, informa el Port en un comunicado este lunes.
La jornada se abrirá con el bloque de 'Actualidad ferroviaria', que incluye ponencias como 'Situación del mercado ferroviario en España', a cargo del subdirector adjunto en sector ferroviario de la CNMC, José Miguel Galindo, y 'El eje del Ebro. Situación actual y perspectivas futuras', por parte de Esther García, del Ministerio de Transportes.
El evento también contará con la mesa redonda 'Mejoras, Obras y Afectaciones: ¿Cómo se gestiona?', con actores clave en el transporte de mercancías por ferrocarril como Adif Serveis Logistics, Renfe Mercancías, ACE, la Asociación de Cargadoras de España y Transpaís, para analizar el impacto de las obras ferroviarias sobre el servicio.
El segundo bloque de la jornada estará dedicado al 'Ancho europeo (standard gauge)' y profundizará en la transformación de la red ferroviaria y su integración con Europa, mientras que otra mesa redonda, moderada por directora del 6th Rail Freight Corridor (el corredor mediterráneo de mercancías), Sandra Ferrari, debatirá sobre el alcance que tendrá la entrada en funcionamiento del ancho europeo en dirección sur.
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