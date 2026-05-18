Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínResultados AndalucíaShakiraTiburonesRelojes SwatchÉbolaBizumBarcelona
instagramlinkedin

Camp de Tarragona

Unió de Pagesos denuncia daños causados por el viento en algarrobos, avellanos y almendros en Tarragona

El viento afectó especialmente municipios de las comarcas del Alt y el Baix Camp y el Tarragonès

La floración de los cerca de tres mil almendros de la Quinta de los Molinos, en Madrid, vuelve a señalar la llegada de la primavera.

La floración de los cerca de tres mil almendros de la Quinta de los Molinos, en Madrid, vuelve a señalar la llegada de la primavera. / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) asegura que los fuertes vientos del 14 y 15 de mayo dañaron el 40% de la producción de algarrobos, el 30% de avellanos y el 20% de almendros en la provincia de Tarragona.

Unió de Pagesos señala, en un comunicado, que el viento, que llegó a 90 kilómetros por hora, hizo caer hojas, ramas y brotes de los árboles en fincas de las comarcas tarraconenses del Baix Camp, Alt Camp y Tarragonès, especialmente en los municipios de La Masó, La Selva del Camp, Vilallonga del Camp, Alcover o Valls.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, el sindicato agrario reclama al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya que realice una valoración de los daños "con celeridad para compensar los perjuicios a los agricultores”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
  3. Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna
  4. Los expertos en psicología coinciden: tomar apuntes con papel y bolígrafo mejora la memoria
  5. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  6. Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
  7. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  8. Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

Unió de Pagesos denuncia daños causados por el viento en algarrobos, avellanos y almendros en Tarragona

Unió de Pagesos denuncia daños causados por el viento en algarrobos, avellanos y almendros en Tarragona

Andalucía: las lecciones

Andalucía: las lecciones

Los bancos del Ibex 35 recortaron 8.193 empleos y cerraron 1.247 oficinas el último año en pleno impulso de la IA

Los bancos del Ibex 35 recortaron 8.193 empleos y cerraron 1.247 oficinas el último año en pleno impulso de la IA

El Papa escoge la IA como tema de su primera encíclica e invita a un cofundador de Anthropic al estrado

El Papa escoge la IA como tema de su primera encíclica e invita a un cofundador de Anthropic al estrado

Daniel Sirera (PP) pide abrir supermercados municipales con producto fresco en tres barrios de Barcelona

Daniel Sirera (PP) pide abrir supermercados municipales con producto fresco en tres barrios de Barcelona

Así luchan las ciudades españoles contra las palomas: desde rejillas y pinchos a halcones para ahuyentarlas

Así luchan las ciudades españoles contra las palomas: desde rejillas y pinchos a halcones para ahuyentarlas

El 77% del Ibex supera el 40% de mujeres en sus consejos de administración

El 77% del Ibex supera el 40% de mujeres en sus consejos de administración

Directo | La huelga de profesores registra un seguimiento del 18,3% según Educació, cifra que Ustec eleva al 65%

Directo | La huelga de profesores registra un seguimiento del 18,3% según Educació, cifra que Ustec eleva al 65%