Unió de Pagesos denuncia daños causados por el viento en algarrobos, avellanos y almendros en Tarragona

El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) asegura que los fuertes vientos del 14 y 15 de mayo dañaron el 40% de la producción de algarrobos, el 30% de avellanos y el 20% de almendros en la provincia de Tarragona.

Unió de Pagesos señala, en un comunicado, que el viento, que llegó a 90 kilómetros por hora, hizo caer hojas, ramas y brotes de los árboles en fincas de las comarcas tarraconenses del Baix Camp, Alt Camp y Tarragonès, especialmente en los municipios de La Masó, La Selva del Camp, Vilallonga del Camp, Alcover o Valls.

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Ante esta situación, el sindicato agrario reclama al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya que realice una valoración de los daños "con celeridad para compensar los perjuicios a los agricultores”.