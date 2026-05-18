Salou inicia la renaturalización de la playa de Llevant con la demolición de la mítica coctelería Belvedere

El municipio de Salou ha iniciado una de las transformaciones más relevantes previstas para su fachada marítima. El derribo de la antigua coctelería Belvedere, situada en el paseo Jaume I, supone el primer paso visible de una intervención urbanística y ambiental con la que el consistorio busca recuperar espacio público, reducir la presencia de construcciones en primera línea de mar y reordenar el paseo para priorizar el uso ciudadano.

La actuación se integra en el proyecto de renaturalización del paseo marítimo de Llevant, financiado con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística. En esta primera fase, los trabajos abarcan un tramo de cerca de 500 metros entre la calle París y la Font Lluminosa, una de las zonas con mayor afluencia y simbolismo del municipio.

Actualmente, las labores se centran en desmontar la estructura del antiguo Belvedere, incluidas pérgolas, tarimas e instalaciones auxiliares. La previsión municipal es que el espacio quede liberado antes del inicio de la temporada alta turística. Con la eliminación de esta construcción, el Ayuntamiento pretende abrir visualmente el paseo marítimo, reforzar la conexión entre la ciudad y la playa y sustituir parte de los elementos artificiales por vegetación mediterránea adaptada al entorno litoral. El área que ocupaba la coctelería pasará a formar parte de una nueva zona naturalizada integrada en el paisaje costero.

Más accesibilidad y comodidad

El proyecto no solo tiene una vertiente ambiental, sino también urbanística y social. Según apunta el consistorio, la renaturalización del litoral debe servir para generar espacios más accesibles, abiertos y cómodos, orientados al paseo, el descanso y la convivencia durante todo el año.

La estrategia municipal apuesta por reducir barreras arquitectónicas, incrementar las zonas de sombra y ampliar la presencia de vegetación. Entre los objetivos que se plantean figura también mejorar el confort térmico, mitigar el efecto isla de calor y favorecer la biodiversidad mediante la sustitución de superficies duras por cubiertas vegetales. Esta intervención forma parte de una visión más amplia sobre el futuro del litoral, concebido no solo como un espacio turístico, sino también como un ámbito público compartido entre residentes y visitantes.

La retirada de establecimientos y estructuras permanentes del paseo marítimo no es un caso aislado. Ejemplos como este se enmarcan en la misma línea de actuación orientada a recuperar espacio público marítimo-terrestre y limitar usos privativos en la primera línea de costa. Con ello, el Ayuntamiento persigue avanzar hacia un paseo más permeable, integrado paisajísticamente y con mayor presencia natural, tratando de compatibilizar la actividad turística con la conservación ambiental y la calidad de vida.

Otras acciones de renaturalización

De forma paralela, el consistorio ha adjudicado nuevas actuaciones de renaturalización en once puntos del litoral, especialmente en Cap Salou, la playa Llarga, el Sorral de la Censada y el entorno del yacimiento de la Cella. Estos trabajos contemplan la plantación de miles de especies autóctonas, la recuperación de áreas degradadas y la restauración ambiental de calas y zonas verdes.

Noticias relacionadas

Con este conjunto de proyectos, Salou busca consolidar un modelo urbano más resiliente y adaptado a los retos climáticos y turísticos de las próximas décadas, con una apuesta por reducir la presencia de cemento y aumentar los espacios naturales en el frente marítimo.