Reus cierra la edición más multitudinaria de la Fira Trapezi, con 45.000 asistentes y prácticamente todas las entradas vendidas

La 30ª edición del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, cerró este domingo cuatro días de programación y, un año más, Reus se ha convertido en el gran punto de encuentro del mundo del circo. La Fira, organizada por el Ayuntamiento de Reus y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha celebrado tres décadas de trayectoria con una edición marcada por la gran respuesta del público y la consolidación de su papel como una de las citas culturales y profesionales más importantes del sector.

Durante estos días, plazas, calles, teatros y carpas han vuelto a llenarse de público de todas las edades, con una asistencia estimada de alrededor de 45.000 personas. Los espectáculos de pago han registrado una alta ocupación, con un 98% de las entradas vendidas, mientras que las propuestas gratuitas han vuelto a llenar los espacios públicos de la ciudad.

“Desde el Ayuntamiento de Reus apostamos por la cultura y para que Reus tenga actividad cultural durante todo el año. Trapezi es uno de los acontecimientos imprescindibles, que cada edición genera ilusión y llena la ciudad a tope”, ha destacado Sandra Guaita, alcaldesa de Reus.

La Fira ha contado este año con más de 60 compañías y 70 funciones, con una programación repartida por diferentes espacios de la ciudad y una oferta pensada para llegar a públicos diversos. Además, las condiciones meteorológicas no han alterado el desarrollo previsto de la programación, que se ha podido celebrar íntegramente.

Más allá de la actividad artística, Trapezi pecio ha vuelto a reforzar su dimensión profesional a través del Trapezi Pro Catalan Arts, que este año ha reunido más de 300 profesionales acreditados en unas jornadas celebradas el 13, 14 y 15 de mayo que han incluido mesas redondas, espacios de presentación de proyectos, showcases y actividades orientadas a generar conexiones y nuevas oportunidades dentro del sector.

La Feria ha registrado una destacada presencia mediática con 85 profesionales de prensa acreditados, un dato que refuerza la proyección y la capacidad de Trapecio de situar a Reus y al circo en el centro de la actualidad cultural. Las redes sociales oficiales del Trapezi también han obtenido buenos resultados, con más de medio millón de reproducciones durante los días de la Feria.

El concejal de Cultura y Política Lingüística, Daniel Recasens, ha querido poner en valor la dimensión colectiva del proyecto y ha agradecido el trabajo de “todos los equipos que trabajan para Trapezi, que valoran el trabajo hecho una vez acabada la Feria y hacen que mejore de cara en el año siguiente”.

Por su parte, Alba Sarraute y Cristina Cazorla, directoras artísticas de Trapezi, han reiterado la importancia del circo y la cultura, y han hecho un balance positivo de sus cuatro años al frente del proyecto, que les ha permitido poner en práctica una nueva manera de trabajar del sector.

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Trapezi cierra así una edición especialmente significativa y, treinta años después de su primera celebración, "continúa reafirmando su papel como un proyecto cultural de ciudad, un espacio de encuentro para el sector y una cita imprescindible dentro del panorama del circo", apuntan desde el Ayuntamiento de Reus.