Las cámaras de comercio de Tarragona, Reus y Valls se suman al Área Metropolitana del Camp de Tarragona

La Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha firmado hoy un convenio con las Cámaras de Comercio de Valls, Tarragona y Reus. El acuerdo supone un paso relevante para reforzar la colaboración entre las entidades y establece un marco de trabajo conjunto para desplegar dinámicas metropolitanas de forma coordinada, favoreciendo el desarrollo económico y social del Camp de Tarragona.

El acto de firma, celebrado en el Espai Mammuthus de La Canonja, ha contado con la participación de los representantes de las cuatro entidades firmantes: Roc Muñoz Martínez, presidente de la AMT; Josep M. Rovira Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Valls; Laura Roigé Pons, presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona; y Mario Basora Sanjuan, presidente de la Cámara de Comercio de Reus.

"Aliados estratégicos imprescindibles"

El convenio representa, según apuntan desde el AMT, "un hito en el impulso de dinámicas metropolitanas que permitirán poner en marcha iniciativas estratégicas destinadas a fortalecer la cohesión social, impulsar el desarrollo económico y mejorar la proyección del territorio". Entre los principales objetivos del acuerdo destaca "la creación de alianzas para desarrollar acciones concretas de manera coordinada mediante ponencias sectoriales en ámbitos como el urbanismo, la movilidad, la cultura o las infraestructuras verdes", entre otros.

Gracias a este protocolo, las Cámaras de Comercio podrán actuar como agentes activos en la promoción del territorio metropolitano, contribuyendo a la cohesión territorial bajo criterios de equilibrio y cooperación. Por su parte, la asociación municipal llevará a cabo distintas acciones incluidas en su plan de trabajo anual con la colaboración activa de las cámaras.

Muñoz ha subrayado que las Cámaras de Comercio son “aliados estratégicos imprescindibles porque representan el tejido económico y empresarial del territorio, y su implicación permitirá impulsar proyectos útiles, transformadores y orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valls ha afirmado que “queremos ser parte activa en la construcción del futuro del Camp de Tarragona. La voz de las empresas, así como su participación y colaboración, es clave para impulsar un AMT fuerte y convertir este proyecto en una realidad”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Reus ha destacado que “para el tejido empresarial es fundamental formar parte de la Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona, ya que las cámaras de comercio representamos los intereses de las empresas y podemos contribuir a construir una estrategia conjunta que impulse la competitividad”. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona ha añadido que “la incorporación de las cámaras a la asociación supone un paso importante para seguir construyendo un proyecto compartido de territorio, con la implicación del tejido empresarial y de los principales agentes económicos”.

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