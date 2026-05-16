Tarragona y Reus llenan sus bares de ciencia en una nueva edición del festival 'Pint of Science', del 18 al 20 de mayo

La ciencia volverá a salir de los laboratorios para instalarse en los bares de Tarragona y Reus con una nueva edición de Pint of Science 2026, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de mayo. El festival de divulgación científica propone, un año más, un formato informal y cercano para acercar la investigación a la ciudadanía, con charlas gratuitas a partir de las 19 horas en distintos establecimientos de ambas ciudades.

En total, participarán 56 investigadoras e investigadores vinculados principalmente a la Universitat Rovira i Virgili y a centros de investigación del territorio como el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), el Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), el Centre d'Investigació en Agrigenòmica (CRAG), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) o el Institut de Ciències del Mar, entre otros. También participan profesionales del ámbito sanitario como el Institut Català de la Salut y el Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, así como investigadores de universidades internacionales como el Imperial College de Londres.

Un amplio abanico de temas

El programa de esta edición aborda una gran diversidad de temáticas. En el ámbito de la salud y la biomedicina, las charlas tratarán cuestiones como la endometriosis, la menopausia, la salud mental, la influencia de la dieta en el cerebro, la microbiota intestinal o la medicina de precisión. También se abordarán temas como la detección precoz de enfermedades o los efectos del tabaquismo durante el embarazo.

La tecnología y la innovación también tendrán un papel destacado, con contenidos sobre inteligencia artificial, energía de hidrógeno, materiales inteligentes para capturar CO₂, fotosíntesis artificial o usos de la energía nuclear. Paralelamente, el festival reflexionará sobre el cambio climático, la biodiversidad marina del Mediterráneo, la transformación del litoral o la resiliencia de los ecosistemas.

La programación se completa con propuestas de arqueología, evolución humana, paleoclimatología y humanidades, así como aproximaciones más curiosas, como el estudio científico de los hongos, la posible “comunicación” de las plantas o el análisis matemático de formas naturales. Todas las actividades son gratuitas y el programa completo puede consultarse en la web oficial del festival. Pint of Science 2026 vuelve así a convertir los bares en espacios de debate científico y divulgación abierta a toda la ciudadanía.

Divulgar la ciencia “con naturalidad”

Las sesiones se repartirán entre distintos locales: en Tarragona, la Sala Zero Tarragona, 12 Topos y Totem Cafè; y en Reus, el As de Copes Gastropub y el Racó de l’Orfeó Reusenc. Según el investigador de la URV y coordinador del festival en la demarcación, Fran Algaba, el objetivo es acercar la investigación al público: “Espacios como este nos ayudan a explicar la ciencia con naturalidad y hacerla más cercana”. El festival, que en Tarragona y Reus coordina la asociación DivulgaTGN, lleva nueve años consolidándose en el territorio.

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Pint of Science es una iniciativa internacional que se celebra simultáneamente en 27 países. En España es el segundo país con mayor participación, con 75 ciudades y más de un millar de charlas programadas, lo que lo ha convertido en un referente mundial de la divulgación científica en espacios informales.