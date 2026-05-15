La Tabacalera de Tarragona modifica su nivel de protección patrimonial para facilitar proyectos e inversiones

El edificio de la Tabacalera de Tarragona cambiará su calificación de protección patrimonial para facilitar la llegada de proyectos que se ubicarán en el complejo, así como las inversiones ya previstas. La Antigua Fábrica de Tabacos adaptará su calificación como Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), protegiendo sus espacios de mayor interés y permitiendo las intervenciones necesarias para poder albergar los múltiples centros previstos.

El pleno municipal de Tarragona así lo ha aprobado este viernes, en un cambio que permitirá que se mantenga en todo el conjunto la protección de BCIL pero adaptándose en cada una de las partes del edificio. Durante el debate político, el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento, Nacho García Latorre (PSC), ha destacado que con la modificación se proponen "unos cambios quirúrgicos en la actual ficha de catalogación del complejo, de forma que permitiremos proyectos respetuosos con el monumento".

Según ha revelado García, se trata de una petición de la Generalitat de Catalunya, que revisa los BCIL, y que debe dar respuesta a los intereses del Ayuntamiento de adaptar el edificio de la Tabacalera para albergar instalaciones como la televisión pública local, la biblioteca pública de Tarragona, las oficinas del ICAC, el Conservatori de Música de la Diputació o centros de la URV, entre otros. Con este cambio, la Tabacalera "no perderá ni una mínima parte de sus valores patrimoniales, pero se evitará que quede parado en el tiempo y se pierdan las inversiones, tanto las actuales como las futuras", ha asegurado García.

En cuanto a estas previsiones, el concejal ha aprovechado para señalar que "la Tabacalera está llamada a ser un espacio fundamental de la Tarragona cultural y educativa del siglo XXI" y ha asegurado que el gobierno local tiene "una hoja de ruta realista y definido de las inversiones".

Según avisan desde el consistorio, este cambio en la catalogación mantiene la obligación de presentar un estudio histórico-arqueológico y arquitectónico justificativo antes de llevar a cabo cualquier proyecto en todo el conjunto, así como una intervención arqueológica previa. Además, los proyectos que se presenten tendrán que incluir propuestas de acabado de fachadas y cierres justificados y armonizados con los valores del conjunto. En este sentido también se tendrán que adecuar las propuestas de jardinería, pavimentos y mobiliario auxiliar en los espacios libres de acuerdo con los criterios indicados.

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El conjunto arquitectónico de la antigua fábrica de tabacos de Tarragona se inauguró en la década de 1920 y resta en estado de abandono desde finales del siglo pasado. En 2005, el Ayuntamiento de Tarragona adquirió la propiedad de la Tabacalera.