Los Bombers controlan el incendio forestal de Riba-roja d'Ebre (Tarragona), que ha quemado 2,7 hectáreas

Los Bombers de la Generalitat controlaron este pasado jueves un incendio en un campo de cañas del término municipal de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre, Tarragona). El suceso, que afectó una zona próxima al río Ebre, acabó quemando 2,7 hectáreas, según los Agents Rurals, que han iniciado una investigación para esclarecer las causas del fuego. Se da la circunstancia que era el segundo incendio, tras el que hubo el día anterior en la misma ubicación.

Este jueves a las 9:00 horas los Bombers anunciaron la estabilización de un incendio que se había originado unas tres horas antes en una zona de cañas cercana al río. Las llamas obligaron a cortar la circulación de la carretera TV-7411 de forma preventiva pero no llegó a afectar la vía del tren por la que circula la línea R15 de Rodalies.

Al cabo de unas horas, este mismo jueves, el cuerpo de bomberos informaron del control del incendio de Riba-roja, en el que se iniciaron las tareas para asegurar su perímetro con equipos EPAF y GRAF gestionando "árboles en estado precario". Según revelaron los Agents Rurals, los datos provisionales indican que el fuego afectó un total de 2,7 hectáreas.

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Este cuerpo está investigando las causas del fuego, dado que era el segundo en el mismo punto en menos de 24 horas. El miércoles 13 de mayo por la tarde se quemó una zona muy próxima, también de cañas. En ese momento sí fue necesario cortar la circulación ferroviaria.